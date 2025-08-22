El Ayuntamiento de Arcos instala nuevas señales en las barriadas del diseminado rural

El Ayuntamiento de Arcos facilita nuevas señalizaciones en las barriadas del diseminado de la localidad. La institución municipal dice que Arcos es el municipio más extenso de la provincia de Cádiz y uno de los que cuentan con un mayor número de barriadas rurales diseminadas.

Por ello, la delegada municipal de Barriadas Rurales, Balbina Gil, dentro de su planificación para atender las demandas de los vecinos de estos núcleos de población, ha iniciado la instalación de nueva señalización y cartelería, que facilitarán el acceso a ese diseminado del término local.

Asimismo, la delegada explica que ha atendido otra petición vecinal en la barriada de El Charcón, con la creación de una nueva parada de autobús escolar, en una zona más amplia con toda la seguridad. “Con esta actuación también se han mejorado las cunetas, evitando así posibles inundaciones en la zona”, confirman fuentes municipales.

Por otro lado, la edil de Barriadas Rurales mantendrá una reunión con la Junta de Andalucía para avanzar en las mejoras de las vías pecuarias y caminos.