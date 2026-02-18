Ayudas por el temporal en la Sierra de Cádiz: la subvención por vivienda llegará a los 60.480 euros

Dentro del paquete de medidas puestas en marcha ayer en Consejo de Gobierno para paliar las consecuencias del tren de borrascas en Andalucía y Extremadura, destacan -por su efecto directo- las ayudas para familias. Entre ellas, la que contempla la suspensión del pago del alquiler para aquellos arrendatarios cuya vivienda haya quedado inhabitable.

Así, según explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una guía con los derechos de las personas afectadas por las inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta, en aquellas zonas afectadas por las inundaciones, en el caso de que un inmueble arrendado haya quedado temporalmente inhabitable, "el inquilino podrá optar entre suspender el contrato -lo que implica la suspensión del pago de la renta hasta que el arrendador realice las reparaciones necesarias- o desistir del mismo sin abonar ningún tipo de penalización".

En el caso de que la vivienda sea en propiedad, la indemnización por destrucción total de la misma se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. Igualmente, se eliminan los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.

Además, el real decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio.

150 euros por día y persona desplazada

A nivel individual, la norma incluye una ayuda de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. La compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.

También se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud.

Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.

En la provincia de Cádiz, el real decreto ley, que entrará en vigor cuando se publique en el BOE en los próximos días, se aplicará en los municipios de Grazalema, Jerez, Ubrique y Vejer.