Los avanzados modelos 100% híbridos de Toyota, a prueba en la Plaza de San Antonio

Toyota Gamo Bahía ofrece la posibilidad de probar gratuitamente en Cádiz la nueva gama híbrida de Toyota. El concesionario instalará un stand en la plaza de San Antonio, dispuesto a demostrar que conducir los vehículos 100% híbridos de Toyota es una experiencia incomparable. “Aparte de la eficiencia y la sostenibilidad, lo que yo destacaría es la facilidad de uso. Es un verdadero placer conducir los vehículos híbridos de Toyota”, afirma Juan Carlos Galera, gerente del concesionario Toyota Gamo Bahía.

Los conductores de la capital gaditana podrán conducir de forma gratuita algunos de los avanzados modelos 100% híbridos con etiqueta ECO si acuden al stand de Toyota Gamo Bahía en la plaza de San Antonio entre el 19 al 25 de julio, en horario de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas. Quienes prueben los nuevos modelos de Toyota accederán, también, a promociones especiales para la adquisición de los vehículos.

Una agente comercial de Toyota Gamo Bahía dará la bienvenida a los conductores y conductoras que quieran explorar los modelos más innovadores de Toyota en la Plaza de San Antonio, pudiendo recorrer las calles de su entorno. Los renovados modelos híbridos de Toyota, como el Corolla, el C-HR, el RAV4 o el Yaris, son líderes indudables en su sector. El Toyota Corolla es, de hecho, el vehículo híbrido más vendido del mundo.

La tecnología híbrida de Toyota no solo es menos contaminante –nunca hay que enchufarlos y el ahorro de combustible es notable–, también es la más fiable. La seguridad es inseparable de la gama 100% híbrida de Toyota. “La tecnología precolisión, por ejemplo. Aparentemente, no es algo que nos decida a comprar un coche, pero cuando nos acostumbramos, echamos mucho de menos esa seguridad que da saber que el coche va a frenar antes y no vamos a atropellar a un peatón o a un ciclista, incluso de noche, aunque no lo veas”, enumera el gerente de Toyota Gamo Bahía.

Hasta los Yaris híbridos vienen ya con el innovador sistema Toyota Safety Sense, que incluye reconocimiento del entorno mejorada, detección nocturna de peatones, diurna de ciclistas, interpretación de señales y reconocimiento de arcenes en carreteras sin pintar. “Además, tienen capacidad de mantener el vehículo centrado en el carril leyendo las líneas laterales y avisar del cambio involuntario de carril –prosigue Juan Carlos Galera–, pero también reconoce los límites de la carretera cuando no están pintadas o pueden seguir al vehículo que le precede. La verdad es una tecnología muy útil”.

Además, Toyota Gamo Bahía estará presente en el Cádiz Pirata, que se celebrará el 26 y 27 de julio. Una fiesta para los más pequeños en el centro de la capital gaditana, donde tendrá lugar, entre sus muchas actividades, una fiesta de espuma y una globatina, que serán patrocinadas por Toyota Gamo Bahía, estando presente con merchandising, banderolas y una exposición de vehículos híbridos.

Los asistentes al stand de Toyota Gamo Bahía en la plaza de San Antonio podrán conseguir una de las 200 primeras camisetas oficiales para que sus hijos, o familiares en edad infantil, puedan participar en el Cádiz Pirata, si realizan una prueba de uno de los vehículo híbridos.