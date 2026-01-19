Arcos restaura 84 columnas históricas de su conjunto monumental

Antes y después de la restauración de uno de los guardacantones.

La Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto en marcha una ambiciosa intervención para la recuperación de las columnas esquineras que protegen y embellecen el conjunto monumental del casco histórico. Estas piezas, conocidas popularmente como 'guardacantones', forman parte del paisaje urbano y constituyen un testimonio vivo de la evolución arquitectónica de la ciudad.

En total, ochenta y cuatro columnas de distintas épocas —romana, andalusí y barroca— están siendo intervenidas por una empresa especializada en restauración, bajo la dirección del restaurador Ismael Rodríguez Viciana.

Los trabajos incluyen procesos de limpieza profunda para eliminar cal, repintes y depósitos acumulados durante siglos, así como tratamientos biocidas para evitar la aparición de microorganismos que dañan la piedra. Además, se están llevando a cabo consolidaciones estructurales piedra a piedra, la recuperación de volúmenes deteriorados, el sellado de fisuras y la aplicación final de una capa hidrófuga que protegerá las piezas frente a la humedad y el desgaste del tiempo.

Más allá del valor técnico, el proyecto también tiene un fuerte componente cultural y social. Para el equipo de Gobierno, este tipo de intervenciones no solo preservan la historia material de Arcos, sino que contribuyen a reforzar el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio. “Cada una de estas columnas cuenta un fragmento de nuestra historia y recuperarlas es una forma de devolverles su dignidad”, señala Andrés Camarena, el delegado de Patrimonio.

La actuación en los guardacantones está generando además un impacto positivo en la imagen urbana del casco antiguo, un enclave que atrae a miles de visitantes cada año. Desde el Ayuntamiento destacan que estas mejoras contribuirán a potenciar Arcos como destino turístico cultural, reforzando su condición de museo al aire libre.