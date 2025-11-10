Las calles de Cádiz recuperarán los guardacantones de fundición tras ser restaurados

Un técnico de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Cádiz coloca uno de los históricos guardacantones

La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración de la delegación de Mantenimiento Urbano, va a reponer los esquinales de fundición en diversas calles del centro histórico que habían sido retirados de la vía pública por su mal estado de conservación.

Una vez sometidos a un proceso de restauración-conservación se recupera la belleza que presentan estos guardacantones realizados en hierro fundido en los siglos XVIII, XIX y principios del XX.

Esta actuación se enmarca dentro de los trabajos de restauración-conservación que se está haciendo de los guardacantones, tanto cañones como esquinales, en todo el casco antiguo de la ciudad en el marco de la Campaña de Conservación de Guardacantones que se inició el pasado día 8 de septiembre.

La campaña se ha realizado con la colaboración del experto en guardacantones, el historiador Antonio Ramos Gil.

A partir de las 10:00 horas del próximo lunes 10 de noviembre de 2026, se van a reponer en primer lugar el esquinal de la calle Sagasta esquina a calle Benjumeda. El cuerpo de esta pieza es de gran belleza y presenta una especie de retablo con volutas, motivos en relieve e incisiones que fue fabricado por la Fundición de A. Gaviño en el año 1899.

A continuación se colocarán el esquinal situado en la calle Sacramento con calle Alcalá Galiano. Es un guardacantón de 2 cuerpos que presenta incisiones y líneas curvas en su parte superior y, por último, se repondrá el esquinal calle Carmen Coronada esquina a calle Vea Murguía.

Este es un esquinal con moldura liso cuya parte superior está rematado con una pequeña cornisa de líneas curvilíneas.

Estos guardacantones presentan múltiples formas y decoraciones que recogen el diseño ornamental de los fundidores gaditanos como industria artesanal en aquellos siglos.

Según señala Antonio Ramos en su libro ‘Guardacantones de Cádiz: cañones y esquinales’ en Cádiz existen un total de 150 esquinales de fundición.

En lo que respecta a la Campaña de Conservación de Guardacantones quedará finalizada este mes. En la actualidad se trabaja en los guardacantones situados en el barrio de El Pópulo y en el barrio de Santa María.

En la actualidad se ha acometido aproximadamente el 80% de la Campaña de restauración-conservación, quedando por realizar los guardacantones ubicados en el barrio de Santa María, la zona comprendida entre la calle San Miguel y plaza del Palillero y las calles aledañas del barrio del Pópulo.