Campaña para restaurar los guardacantones y cañones de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz va a desarrollar una campaña de restauración de los cañones y guardacantones que se conservan en las calles del casco histórico. Una acción que asumen las delegaciones de Cultura y de Mantenimiento Urbano y que contará con el asesoramiento técnico del restaurador Pedro Macías.

Será este lunes 8 de septiembre cuando arranque esta campaña de conservación, que contempla la reposición de varias piezas de guardacantones que en su día fueron retiradas por el mal estado de conservación que presentaban y que tras su restauración van a volver a colocarse.

Será en las inmediaciones de la calle Doctor Zurita donde comience esta acción conservadora en cañones y guardacantones, que seguirá progresivamente por las siguientes calles y zonas del centro histórico:

Calle Rafael de la Viesca

Calle General Luque

Calle Beato Diego

Plaza de España

Calle Rosario

Calle Argantonio.

Zona de plaza de San Juan de Dios, plaza de San Agustín y plaza de Candelaria

Zona calle Honduras, Ahumada, plaza de Mina y calles adyacentes

Zona barrio de Santa María

Zona de la plaza de San Antonio

Zona de calle Sacramento, Hospital de Mujeres, San José y calles adyacentes

Zona barrio de La Viña.

Esta acción se suma, pues, a las que recientemente ha ejecutado el propio Ayuntamiento en el monumento de la Duquesa de la Victoria, en el interior del Parque Genovés; o en el dedicado a Moret en la plaza de San Juan de Dios. Actuaciones que se dirigen a la conservación y restauración de los bienes históricos, monumentales e históricos que conserva la ciudad.