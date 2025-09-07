Campaña para restaurar los guardacantones y cañones de Cádiz
El Ayuntamiento pondrá en marcha este lunes una acción para intervenir en todos estos elementos históricos que se conservan en el callejero de la ciudad
Estas acciones se suman a la restauración del monumento de la Duquesa de la Victoria o a los trabajos de conservación en el monumento a Moret en la plaza de San Juan de Dios
El Ayuntamiento de Cádiz va a desarrollar una campaña de restauración de los cañones y guardacantones que se conservan en las calles del casco histórico. Una acción que asumen las delegaciones de Cultura y de Mantenimiento Urbano y que contará con el asesoramiento técnico del restaurador Pedro Macías.
Será este lunes 8 de septiembre cuando arranque esta campaña de conservación, que contempla la reposición de varias piezas de guardacantones que en su día fueron retiradas por el mal estado de conservación que presentaban y que tras su restauración van a volver a colocarse.
Será en las inmediaciones de la calle Doctor Zurita donde comience esta acción conservadora en cañones y guardacantones, que seguirá progresivamente por las siguientes calles y zonas del centro histórico:
- Calle Rafael de la Viesca
- Calle General Luque
- Calle Beato Diego
- Plaza de España
- Calle Rosario
- Calle Argantonio.
- Zona de plaza de San Juan de Dios, plaza de San Agustín y plaza de Candelaria
- Zona calle Honduras, Ahumada, plaza de Mina y calles adyacentes
- Zona barrio de Santa María
- Zona de la plaza de San Antonio
- Zona de calle Sacramento, Hospital de Mujeres, San José y calles adyacentes
- Zona barrio de La Viña.
Esta acción se suma, pues, a las que recientemente ha ejecutado el propio Ayuntamiento en el monumento de la Duquesa de la Victoria, en el interior del Parque Genovés; o en el dedicado a Moret en la plaza de San Juan de Dios. Actuaciones que se dirigen a la conservación y restauración de los bienes históricos, monumentales e históricos que conserva la ciudad.
