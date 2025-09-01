Limpian a la estatua de Moret en Cádiz las defecaciones de palomas y gaviotas

El área de Patrimonio Histórico de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado este lunes la ejecución de trabajos de conservación y limpieza del monumento dedicado a Segismundo Moret, que está situado en la plaza de San Juan de Dios.

Para el desarrollo de estos trabajos se ha procedido al balizado de la zona de actuación y a la instalación de una plataforma elevadora, desde donde los operarios están llevando a cabo los trabajos de este bien histórico.

Los trabajos de limpieza y conservación son ejecutados por una persona restauradora/conservadora de bienes culturales. El proceso de limpieza incluye la limpieza mecánica con brocha de pelo suave y otros materiales que permiten la retirada de polvo, suciedad superficial y limpieza de las defecaciones de palomas y gaviotas. Asimismo se interveiene con agua desmineralizada protegiendo el monumento con una fina capa de resina acrílica que junto a otros materiales aumentan la protección de los materiales que componen este bien cultural.

Conocido como ‘Monumento a Moret’, se trata de una estatua erigida en honor del político y literato español, Segismundo Moret y Prendergast, nacido en Cádiz en 1838 y fallecido en Madrid en 1913. Moret fue elegido diputado en 1883 y formó parte del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Sagasta durante la regencia de María Cristina en la minoría de edad de Alfonso XIII.

Segismundo Moret llegó a ser presidente del Gobierno entre 1905-1906 ya en el reinado de Alfonso XIII y presidente del Congreso de los Diputados hasta su fallecimiento en 1913.

El monumento, que está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, es una obra póstuma del escultor Agustín Querol Subirats y está compuesta de un basamento de mármol, fuste con alegorías en relieve y estatua de bronce. Se inauguró a finales del año 1909 en la plaza de San Juan de Dios y ha ocupado diversos emplazamientos en los años 1953 y 1960.

Desde el año 2012 con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 el monumento fue trasladado, de nuevo, a la plaza de San Juan de Dios, donde permanece en la actualidad.