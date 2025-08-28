Arcos ejecuta obras para poner fin a la decoloración del agua del grifo

El Ayuntamiento realiza trabajos de mejora en la estación de tratamiento del agua a la población en la Fuente del Río. El alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez, junto a la delegada municipal de Infraestructura, María José Muñoz, y el delegado municipal de Urbanismo, Salvador Valle, acompañados por técnicos municipales y de la empresa adjudicataria del servicio en la localidad, Aqualia, realizaron una visita técnica a las actuales obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable de la Fuente del Río, que surte a la población.

Estos trabajos se diseñaron con la intención de acabar con la turbidez del agua, una demanda de muchos vecinos que se quejaban de su color. Con esta actuación se pone fin a esta situación. Esta obra está subvencionada por la Diputación de Cádiz, a través del Plan Cádiz Marcha 2024, con una inversión de 560.000 euros.

La actuación comprende la adaptación de las conducciones de llegada para incorporarlas al proceso de filtración. Además, el proyecto se centra en la adecuación de la obra civil y del material filtrante de los filtros de arena, así como la instalación de nuevos equipos para el lavado de filtros con agua y aire. Los trabajos siguen con la recogida, regulación y bombeo de las aguas de lavado a la red municipal y la mejora de la instalación eléctrica, instrumentación y automatización.

Todas estas obras responden al plan de mejora del ciclo integral del agua en la localidad para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.