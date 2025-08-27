El PP denuncia "un giro evidente hacia un acuerdo encubierto" de los andalucistas "con el PSOE" en Villamartín

El Partido Popular de Cádiz lamenta la decisión de la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, conocida esta misma mañana, de romper el pacto de gobierno local "que daba estabilidad al municipio, una decisión que ha sido personal y ha tomado de manera unilateral".

El PP de Cádiz afirma que, detrás de la ruptura de gobierno local , no se puede hablar de incumplimiento del acuerdo firmado entre ambas formaciones y defiende la eficacia y lealtad con la que el gobierno de coalición ha trabajado en estos dos años en beneficio de los vecinos y el desarrollo socio económico de la localidad.

Por ello, critica que la alcaldesa de Villamartín "no haya sabido gestionar y mantener un acuerdo que ha traído estabilidad y rigor al gobierno local y haya primado una decisión unilateral de ruptura a la hora de decidir continuar con un gobierno en minoría".

EL PP de Cádiz señala "la deriva que ha tenido Susana Toro desde que accedió a la alcaldía, la cual no ha demostrado el talante de su predecesor que era un alcalde para todos. Por otro lado, denuncia su giro evidente hacia un acuerdo encubierto con el PSOE de Pedro Sánchez".

El Partido Popular reitera su compromiso de seguir trabajando en beneficio de Villamartín y sus vecinos como lo ha estado haciendo en estos dos años. Ejerceremos una oposición responsable, constructiva y en positivo, apoyando e impulsando todas las iniciativas que sean beneficiosas para el municipio.