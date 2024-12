Antonio Sanz: "2025 tiene que ser el año de Lógica"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, está confiado en que el proyecto de Lógica que sustituye al fallido de Aletas podrá arrancar de manera definitiva este próximo año. "2025 tiene que ser el año de Lógica, y lo va a ser", ha afirmado este jueves con rotundidad durante un desayuno que ha mantenido con periodistas a nivel de partido para hacer balance del año y avanzar las líneas previstas para 2025.

Según ha informado Sanz, el proyecto de constitución del nuevo ente que gestionará esa plataforma logística sigue estando en el mismo punto que hace unos meses, cuando Junta y Estado firmaron el acuerdo que establece el protocolo de desarrollo de esa futura sociedad; un documento suscrito por el propio Sanz en calidad de consejero autonómico de Presidencia y por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

"Todo el proyecto sigue adelante, todo está preparado. Falta solo llegar al acuerdo de Consejo de Ministros para la creación de Lógica", ha afirmado el consejero, que asegura que "en reiteradas ocasiones" ha pedido reunirse con la presidenta de Aletas "para intentar cerrar ya toda la operación" sin que hasta la fecha haya sido posible. "No ha sido posible por el momento, pero confío que pueda ser en algún momento", ha confesado Sanz, que ha trasladado que en estas últimas semanas ha mantenido reuniones con otros consejeros de Aletas para avanzar en la culminación del proceso de constitución. "Volveré a insistir ahora en enero en ese encuentro con la nueva presidenta y espero que tenga un hueco para que se pueda producir", ha adelantado, insistiendo en ese trámite pendiente de que la constitución de la nueva sociedad sea aprobado por el Consejo de Ministros, junto a la disolución de la anterior Aletas.

"Lógica es un gran proyecto porque situaría a la Bahía de Cádiz con el primer parque tecnológico, logístico e industrial, con un número de hectáreas muy importante al servicio de la inversión y de la creación de empleo", ha defendido el vicepresidente andaluz, que se ha mostrado convencido de que el día que inicie su actividad Lógica "vamos a colmatar el espacio en tiempo récord". "Por tanto, ya no tiene ninguna justificación que esto no se desarrolle, está todo culminado y, por lo tanto, el 2025 tiene que ser el año que lo culmine", ha insistido, asegurando que desde el PP "no vamos a contribuir a ninguna polémica, sino todo lo contrario, a sumar y a sacar adelante el proyecto porque es beneficioso para la creación de empleo en la provincia de Cádiz y el desarrollo industrial".

Un trámite pendiente de la Junta

Al hilo de esta afirmación de Sanz, lo cierto es que por la parte estatal se refieren a un trámite que está en manos de la Junta de Andalucía y que no se habría realizado aún. En concreto, se trata de la tasación de los terrenos que se van a poner a disposición de la nueva sociedad, y que determinarán la aportación de la Junta a Lógica teniendo en cuenta ese 45% que corresponde a la administración autonómica frente al 55% estatal.

"El Consejo de Ministros está pendiente de que la Junta de Andalucía haga la valoración de cuál va a ser su aportación al consorcio, de tal manera que se está a la espera de la tasación de los terrenos que va a poner a disposición", explican fuentes consultadas, que aseguran que sólo cuando se produzca este trámite por parte de la Junta "se podrá llevar al Consejo de Ministros" la constitución de esta nueva sociedad.

"La Junta lleva un año en este trámite", aseguran, creando una aparente controversia que ha interrumpido el proceso de creación de Lógica. Así, mientras en el Estado esperan la presentación de esa documentación por parte de la Junta, en el gobierno de Moreno Bonilla dicen estar esperando al Consejo de Ministros. Una falta de acuerdo entre las partes que retrasa una operación que se anunciaba para el pasado mes de junio y que terminará el año en una incierta espera que Sanz confía en que culmine en 2025.

Más problemas

No es solo esa valoración de los terrenos lo que marcará el futuro de Lógica. Y es que no se debe olvidar que una parte de esa futura plataforma logística son los terrenos de la antigua Delphi, que fueron adquiridos por el Cádiz Club de Fútbol y que pretende la Autoridad Portuaria para ampliar sus instalaciones en La Cabezuela. Por tanto, como ya han manifestado los afectados, todo apunta a que deberá esperarse a un procedimiento judicial que resolverá la titularidad futura de ese suelo en el que el club de fútbol de la capital pretende crear esa "ciudad tecnológica del deporte".

Al respecto de este asunto, el último paso conocido ha sido la aprobación por parte de la Delegación del Gobierno andaluz (el pasado 11 de noviembre) de una resolución para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz. Un trámite que viene a reconocer a la APBC "la condición de beneficiaria por causa de utilidad pública para la adquisición, mediante expropiación forzosa, de los citados bienes y derechos".