Antonio Ramos, jefe de Medicina Interna y Cuidados Paliativos: "El Hospital de Puerto Real ha ido desmontando estigmas con el paso de los años"

Tras una dilatada experiencia en diferentes centros hospitalarios y servicios sanitarios, el doctor Antonio Ramos Guerrero es desde el pasado mes de noviembre nuevo jefe del Servicio de Medicina Interna y Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Puerto Real, una función a la que accede tan solo meses después de que recalará en el citado centro como integrante de este área en septiembre de 2023.

Este médico chiclanero comenzó su andadura siendo estudiante de Medicina y Cirugía en la promoción del 98, y realizando sus prácticas clínicas y el segundo ciclo de la Facultad en el propio hospital puertorrealeño.

Vuelve a Cádiz después de un largo periodo profesional en la provincia de Sevilla. Su trayectoria se inicia como residente en el Hospital Universitario de Valme. Posteriormente, en el 2004, formó parte de los orígenes de un nuevo centro en Sevilla, el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe, un proyecto nuevo y, según asegura el propio facultativo, "apasionante", por lo que supone "vivir la apertura de un centro hospitalario". En ese periodo participó en diferentes y reconocidos proyectos y se involucró en la asistencia de pacientes que sufren en la fase final de la vida, mediante la realización del Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad de Sevilla, pudiendo profundizar en el manejo holístico de estos pacientes.

La pandemia de COVID-19 trajo consigo un nuevo proyecto para el doctor Ramos. A principios del 2020 participa de nuevo en la apertura de un hospital, esta vez en un periodo caótico asistencialmente hablando y difícil de gestionar, en el seno de dicha pandemia, el Hospital de Emergencias Covid, actualmente Hospital Muñoz Cariñano, y donde inicialmente hace labores de apoyo a la coordinación. Una vez concluida esta etapa, se incorpora al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde simultanea varias áreas clínicas, hospitalización domiciliaria, planta de hospitalización, hospital de día y por último forma parte del equipo de Consultoría en el edificio de Traumatología, con especial atención al proceso de fractura de cadera.

Pregunta.Con una dilatada y polivalente trayectoria profesional, ¿cómo ha sido su vuelta al hospital en el que comenzó su formación?

Respuesta.Vuelvo al centro en el que hice parte de mi formación, realizando mis prácticas clínicas y el segundo ciclo de la Facultad en este hospital, de la mano de ilustres maestros como los doctores Bosco, Gómez, Evaristo, Vozmediano, Casanova, Comino, Antonio Lorenzo, Maestre, Rivas, y algunos más que sin duda supieron ejercer su impronta en muchos alumnos que pasamos por sus innumerables y magistrales clases. Mi recuerdo y agradecimiento desde estas líneas para ellos. Sin duda este regreso es para mí una oportunidad y un reto muy ilusionante, por una parte, y un inmenso motivo de orgullo, por otra, ya que lo hago en el hospital donde comencé mi andadura como médico.

P.¿Ha percibido un cambio importante en este centro hospitalario después de tantos años?

R.Sin duda en este tiempo el hospital ha protagonizado una importante evolución y adaptación a las circunstancias por las que ha ido pasando, como el notable aumento de la población a la que atiende, los problemas causados por la pandemia de Covid, etc. Tenemos que ser conscientes de que el centro es hospital de referencia para una serie de municipios que en su conjunto suman una población superior a los 350.000 habitantes, y en un área muy dispersa, con todo lo que ello supone para la presión asistencial del hospital, y que además llega a triplicarse en verano. De ahí que la asistencia que se presta sea todo un reto diario. En cualquier caso, el centro ha ido desmontando estigmas con el paso de los años, y demostrando su adaptación y modernización, de la mano de los diferentes responsables que han ido pasando por él, como lo es la nueva directora gerente, María José Cano, que desde el primer momento ha dejado claro el impulso que le quiere dar al centro en cuanto a mejora asistencial y estructural para hacer de Puerto Real un hospital del que toda la provincia se sienta orgullosa. Muestra de ello son también actuaciones como las recientes mejoras en la nueva planta de Cuidados Paliativos, en la planta de Salud Mental o los trabajos que se están realizando en la nueva UCI. En cualquier caso, como le digo, desde el hospital se hace un esfuerzo titánico por estar a la altura del usuario y de las demandas de los pacientes, pero es muy complejo organizar un centro como este que durante los meses de verano ve como la población a la que atiende puede llegar a triplicarse, con la dispersión geográfica de la misma, seguir cumpliendo con todos los indicadores de calidad, etc.

P.Y en cuestión de calidad asistencial, ¿cómo ve actualmente al hospital?

R.En un reciente estudio a cargo del portal Merco, que es una plataforma que realiza análisis de reputación corporativa en diferentes sectores, el Hospital Universitario de Puerto Real ha ascendido del puesto 49 al 34 en el ranking de los 100 mejores hospitales públicos españoles, en este caso según el análisis elaborado por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). Esta catalogación, con una subida de 15 puestos en tan solo un año, supone su mejor puesto desde los inicios de esta clasificación, que este año cumple su décimo aniversario y que sirve de referencia en el sector. Se trata pues de un logro que representa un avance significativo y muy importante, situándonos como el octavo mejor hospital de Andalucía, y es un claro reflejo del trabajo que se viene haciendo.

El jefe de Medicina Interna posa junto a otros facultativos y residentes del servicio en el hospital. / D.C.

P.Tras la celebración hace unos días de la Semana de la Medicina Interna, ¿qué papel juega este servicio en el centro hospitalario?

R.En cualquier hospital el Servicio de Medicina Interna tiene un peso notable por el tipo de asistencia que presta y la visión global del paciente que ofrece. Es una especialidad que tiene una capacidad muy elevada de estar en diferentes escenarios clínicos, no solamente desde el punto de vista organizativo del hospital, con presencia en diferentes plantas y servicios, sino también por el tipo de enfermedades que vemos, que son realmente todas. El valor de la Medicina Interna es el manejo global, integral y holístico del paciente. Esa polivalencia del internista que nos hace estar en diferentes escenarios y ver toda la patología en general nos coloca en una posición indispensable en los hospitales. La figura del hospitalista es claramente la del internista, porque está siempre en cualquier proceso médico clínico, ya que siempre puede aportar algo desde su visión global.

R.Por otra parte, si hablamos estrictamente de cifras, y en lo que al Hospital de Puerto Real se refiere, nuestro servicio registró durante el pasado año 2024 un total de 2.760 altas de hospitalización, lo que supone más del 21% del total de las que se registraron en el conjunto del centro, en el que se produjeron 13.023. Asimismo, podemos estar hablando de prácticamente un millar de atenciones en consultas al mes, de forma conjunta entre el Hospital de Puerto Real y el nuevo Hare de la Janda, lo que deja muy a las claras el peso que este servicio tiene para un centro hospitalario.

P.¿Qué balance hace de estos primeros meses en el centro, al principio en otras funciones y desde noviembre como jefe del servicio?

R. Está siendo una experiencia muy gratificante, porque me he encontrado con un equipo con grandes profesionales, diferenciando dos grupos, uno de veteranos con mucha experiencia, alta cualificación y un altísimo sentido de pertenencia al servicio, lo que conforma un equipo muy potente, mezclado con el grupo de gente joven, con gran capacidad de trabajo, alto nivel formativo y elevada motivación por avanzar y emprender en las diferentes áreas de desarrollo del servicio. Ensalzar el grupo es fundamental porque realmente es el verdadero valor que tiene el servicio, cada uno de los profesionales que lo componen. Por áreas, hay gente que tiene un nivel muy elevado en patologías como enfermedades sistémicas, y quiero desarrollar otras líneas de trabajo, como la atención a los factores de riesgo cardiovascular, la insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular y la ecografía clínica, para la que ya estamos acreditados por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), algo que supone un hito, porque solo hay cuatro hospitales en Andalucía con esta acreditación y 27 a nivel nacional.

R.En cuanto a la gestión, se parece mucho a lo que me encontré en el hospital de Valme cuando empecé allí de residente. Un equipo de grandes profesionales muy comprometidos y actualizados pero con una gestión que me recordaba mucho a una organización pasada, no actualizada ni modernizada. Identifico un servicio con una asistencia fragmentada, sin continuidad asistencial, ni relación fluida con otros servicios hospitalarios. Por ello, mi experiencia en otros hospitales me hace ver que el servicio tiene mucho desarrollo por delante. Concretamente, el proyecto de gestión que lidero se fundamenta principalmente en varios pilares, como el trabajo en equipo, la continuidad asistencial, la humanización de la asistencia, la polivalencia y la autogestión.

El médico chiclanero en su despacho junto al también internista José Luis Puerto. / Domingo Migueles

P.¿Piensa que esa situación que encontró venía condicionada en parte por los efectos de la pandemia del Covid?

R.Por supuesto. Esa estructura no actualizada, más el impacto del Covid, que tensó las costuras de un sistema sanitario ya de por sí forzado, condicionaron mucho la gestión. Por ello, mi visión externa de otras realidades por las que he ido pasando me hacen ver la oportunidad de mejorar un servicio que a todas luces es de los más importantes del hospital. En concreto, la pandemia provocó una ruptura que conllevó descontrol y desorganización de lo que ya teníamos, en cuestión de estructuras, consultas, etcétera. Por ello hemos tenido que reinventarnos y una vez que aquello ha pasado, hay cosas que han venido para quedarse, como la teleconsulta, que también me gustaría potenciarla, porque hay pacientes que se pueden atender sin la necesidad de que tengan que desplazarse hasta el hospital. El hospital de día para evitar ingresos innecesarios es otro de los instrumentos a potenciar en la actual coyuntura. Pero, en definitiva, con el Covid hubo una destrucción del sistema sanitario como lo conocíamos y se puso en marcha un proceso obligado de trabajo logístico, organizativo, innovación, colaboración multidisciplinar y en equipo, una experiencia de la que se pudo sacar también mucho de positivo, pero a lo que no se le dio luego todo el recorrido que se podía. Ahora estamos aún reconstruyéndolo, y creo que eso puede ser una oportunidad para quedarnos con lo que nos servía de todo eso y desechar lo que no era funcional o estaba ya desactualizado, optimizando los recursos actuales.

P.¿Cuáles son las singularidades y funciones del Servicio de Medicina Interna en el caso de Puerto Real?

R.Es un servicio que centraliza todo lo que es el área médica y que hasta ahora había estado un poco de espaldas al resto de áreas. No había relación directa con Urgencias ni con otros servicios, ni siquiera con Atención Primaria. Por ello mi idea es precisamente establecer puentes y relaciones para optimizar los recursos para trabajar en equipo y para dar una asistencia sanitaria coordinada y adecuada. En este sentido tengo que destacar que he tenido una grandísima colaboración de otros servicios, fundamentalmente con Urgencias, al frente del cual está el doctor Julio Ejido, jefe del Servicio de Urgencias, junto con la doctora Maite Esquinas, jefa de Sección, con quienes estamos repensando los protocolos de ingreso en Medicina Interna desde Urgencias, ya que son nuestros mayores proveedores de pacientes, por lo que debemos trabajar en total sintonía, algo que creo que se está empezando a notar. Tengo que resaltar igualmente la magnífica relación y sintonía con la Dirección Médica del Hospital, encabezada por la doctora María Cousinou, que desde el primer momento nos ha mostrado su cercanía y disponibilidad para mejorar el servicio desde su extensa experiencia y conocimiento exhaustivo de las fortalezas y debilidades del centro.

R.Por otra parte, dentro de Medicina Interna tenemos un área de Cuidados Paliativos Domiciliarios, con una larga trayectoria, coordinada por la compañera del servicio, Eugenia de la Hoz, y que gestionan una actividad con gran relevancia social porque atienden pacientes que se encuentran en la fase final de la vida, fundamentalmente oncológicos, y a los que asisten en sus domicilios. Cada vez estamos más organizados en este área, con muchas dificultades por la dispersión geográfica, pero donde llegamos lo hacemos con gran calidad asistencial y con un apoyo importante por parte del grupo de Medicina Interna y Enfermería.

R.Como líneas de crecimiento tenemos también la Janda, cuyo nuevo hospital de alta resolución (Hare) se ha incorporado a este centro y nos permite ofrecer una asistencia a los pacientes de Medicina Interna a través de dos consultas en dicho centro. Queremos potenciar allí el hospital de día, como lo estamos haciendo en Puerto Real, que es una forma alternativa de ver pacientes además de las consultas y de la planta de hospitalización, algo que nos permite atender a usuarios que no están ni para ingresar ni para verlos regladamente en consultas y que supone una herramienta añadida para descongestionar Urgencias y las propias consultas, y para ofrecer alternativas al ingreso, además de la cercanía de la atención a los usuarios de la zona de la Janda.

Foto de grupo de diveros integrantes del Servicio de Medinia Interna del Hospital de Puerto Real junto al doctor Antonio Ramos. / D.C.

P.De cara al futuro, ¿qué retos y proyectos se marca a corto y medio plazo como jefe de este área?

R. Desde el hospital me han brindado la oportunidad de dirigir este proyecto y yo me siento con la responsabilidad de mejorar un servicio que tiene muchas posibilidades. Es un proyecto muy ilusionante que he aceptado de buen grado y tengo los mimbres adecuados para ello, que es el personal. El equipo es la base fundamental del posible éxito que pueda llegar a tener el proyecto. Ya luego dependerá también de los medios con los que podamos contar a nivel presupuestario, asistencial, etcétera, pero tenemos una perspectiva muy interesante por delante de crecimiento y de mejora del servicio, optimización de recursos, etcétera.

R.Con todo ello, mi idea es potenciar líneas como la del citado hospital de día, gestionar mejor los ingresos hospitalarios relacionados con Urgencias, las relaciones con otros servicios troncales médicos del hospital, hacer nuestra incursión en las plantas quirúrgicas con apoyo y consultoría de los pacientes que se intervienen en el centro, sobre todo con traumatología y cirugía general, con lo que sería ideal ofrecer un servicio de apoyo para evitar posibles complicaciones sobre todo en pacientes pluripatológicos, potenciar las consultas monográficas que hemos citado en relación con insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, enfermedades sistémicas, factores de riesgo cardiovascular y la ecografía clínica, además de potenciar la gestión y aumentar la utilización del Hare de la Janda.

R.En cuanto a proyectos concretos, queremos implantar un sistema de ecografía denominado POCUS, 'ecografía a pie de cama', para que los propios internistas podamos realizar estas pruebas a los usuarios ingresados que lo necesiten, lo que nos dará un mejor manejo del paciente con una información más cercana, tener una evolución radiológica del proceso y economizar las listas de espera de pruebas complementarias que se piden a radiología, con una mayor autonomía para tomar decisiones. Por otra parte, el tema de las consultas monográficas ya citadas nos permitirá superespecializar a los internistas, con formación, actualización y experiencia, en áreas de conocimiento dentro de la Medicina Interna que son muy frecuentes y en las que debemos dar un paso adelante para ofrecer más calidad a los pacientes que vengan con esos problemas clínicos. También en el proyecto de abrirnos a la Atención Primaria tenemos la intención de fomentar la continuidad asistencial entre ésta y el hospital, acercando nuestro servicio a los centros de salud a través de internistas de referencia de cada zona básica de salud, así como articulando otras vías de contacto, ya sea a través de teleconsulta, contacto con Hospital de Día, etc. De igual forma, potenciar la relación con el resto de servicios de forma progresiva, para que no seamos compartimentos estancos, sino que pongamos en el centro de la atención al paciente para que los especialistas y facultativos del hospital lo atendamos en equipo y de manera multidisciplinar. En ese contexto el internista debe ser el nexo común entre los diferentes problemas clínicos y, por tanto, entre las especialidades y servicios que lo atienden. Asimismo, tenemos en mente articular un sistema de atención para las residencias de ancianos, con la intención de facilitar a los pacientes más frágiles que lo necesiten una atención más cercana y ágil para resolver los problemas clínicos que presenten con mayor fluidez, intentando evitar las Urgencias como punto de entrada al hospital.

R.Estoy convencido de que estas actuaciones nos permitirán seguir mejorando progresivamente la atención y la calidad del servicio asistencial, y con ello contribuir a potenciar la evolución positiva que viene protagonizando el hospital desde hace años.