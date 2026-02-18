Ana Villagómez, fiscal Antidroga: “La regulación que ahora está encima de la mesa puede dificultar aún más la condena del petaqueo”

El Ministerio del Interior celebraba la pasada semana que la ley de multirreincidencia, aprobada en el Congreso, castigara la práctica del petaqueo, esto es, el suministro de combustible a narcolanchas. Fuentes de la cartera liderada por Fernando Grande-Marlaska aplaudían el golpe que supondría a la logística del narco poder condenar el transporte y aprovisionamiento masivo de combustible destinado a las semirrígidas dedicadas al tráfico de drogas, sobre todo, en la provincia de Cádiz.

Tal y como recoge la Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se añade un apartado 2 al artículo 568 del Código Penal con la siguiente redacción: "La adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro con temeridad manifiesta de cualquier forma de combustibles líquidos, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años".

Lo que parecía ser una respuesta legal específica a una demanda que tanto jueces como fiscales de Cádiz venían reclamando desde hacía años para condenar el petaqueo, ha generado, de momento, cierta confusión entre miembros de la judicatura, a los que no acaba de convencer la propuesta.

La fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, ve cierta "inconcreción" en la redacción planteada, lo que puede derivar en más problemas que soluciones a la hora de castigar el suministro de combustible a las narcolanchas.

"La regulación que ahora está encima de la mesa y que el Senado debe sacar adelante puede dificultar aún más la condena del petaqueo", advierte Villagómez, que pone la lupa en la citada "temeridad manifiesta". "Esa consideración puede dar lugar a diversidad de interpretación y, por tanto, genera riesgos de inseguridad jurídica", afirma.

Villagómez recuerda que la Fiscalía Antidroga pedía "hace cuatro años" una tipificación del petaqueo. Sin embargo, apunta, "el escenario ahora es distinto, ya que contamos con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que revocó una absolución a un petaquero dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz y lo condenó a cuatro años de cárcel por considerar delito la tenencia ilegal y el transporte de gasolina recogida en el artículo 568 del Código Penal (antes de que se añadiera el citado apartado 2).

Esa sentencia de Alto Tribunal andaluz no es firme y está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, órgano que también tiene que pronunciarse sobre un recurso interpuesto por la Fiscalía del Supremo contra un auto de sobreseimiento libre dictado por la Sección Cuarta de Cádiz. Pese a ello, asegura Villagómez, la respuesta del TSJA al petaqueo "ofrecía ya una seguridad jurídica". Por ello, valora que la reforma que se quiere aprobar en la ley de multirreincidencia "debería estar en consonancia" con el criterio del TS.

"El artículo 568 del Código Penal, en su redacción actual, contempla el riesgo para la seguridad colectiva sin más exigencias que producir ese riesgo con la conducta", señala Villagómez. Además, incide la fiscal, con el criterio del TSJA el petaquero podía ser condenado a no menos de tres años de cárcel al ser considerado promotor de la actividad ilícita". Sin embargo, la propuesta de ley orgánica prevé "una horquilla penológica muy amplia" que abarca de uno a cinco años de prisión. "Puede ocurrir que un petaquero condenado a dos años se beneficie de la suspensión de la pena de prisión impuesta, ejemplifica.

Otras fuentes jurídicas consultadas por este medio coinciden con la fiscal Antidroga al señalar la "incertidumbre" que genera la actual propuesta para condenar el petaqueo. "Incluir la temeridad manifiesta obliga a una interpretación jurídica, es decir, no basta con la tenencia o el transporte de combustible, sino que la redacción propuesta exige un plus a añadir al peligro abstracto del 568" .

Fiscalía de Andalucía

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, abordó este martes en una reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provinciales y de Área la incidencia del abastecimiento de combustible a las narcolanchas (petaqueo) y valoró que esta actividad sea condenada con penas de cárcel.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, previas a esta reunión en la que abordaron distintos asuntos de organización interna y de unificación de criterio, recordó que la Fiscalía de Andalucía ha pedido desde hace muchos años que se introdujera en el Código Penal un "delito autónomo" para el petaqueo.

En este sentido, se refirió a la ley de multirreincidencia, aprobada recientemente en el Congreso, que castigará su práctica.

"Esta ley tiene todavía más recorrido y puede que se adapte y que haya alguna reforma", dijo Tárrago, quien calificó de "triunfo" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que respaldó, en contra del criterio de la Audiencia de Cádiz, que el suministro de gasolina para las narcolanchas sea castigado con hasta 8 años de prisión.

"El TSJA da la razón a lo que defendía la Fiscalía y condenó por el delito del petaqueo, con lo cual para nosotros ya eso era un triunfo que ahora se va a regular en el Código Penal, a ver cómo queda definitivamente", concluyó.