El almirante jefe de la Armada estará en los astilleros de Navantia Puerto Real y San Fernando este miércoles

El jefe de la Armada ha visitado Navantia Ferrol y este míercoles estará en las factorías de la Bahía de Cádiz.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez, estará este miércoles en los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz. El AJEMA ha iniciado una agenda de trabajo centrada en conocer de primera mano la evolución de los principales programas navales que Navantia desarrolla para la Armada y hará un recorrido por los centro de trabajo de San Fernando y Puerto Real.

Según han informado desde la marina española, el almirante llega a Cádiz tras visitar este mismo lunes Navantia Ferrol, donde se construyen las nuevas fragatas F-110 y se ha informado con especial atención a los avances en sistemas de combate, sensores integrados y tecnologías de reducción de firma.

Este próximo miércoles, el AJEMA se desplazará a la Bahía de Cádiz para continuar su agenda de trabajo. En el astillero de San Fernando recorrerá las zonas de fabricación y ensamblaje para conocer sus capacidades tecnológicas y su contribución a los principales programas navales, así como el Centro de Excelencia de Sistemas Navales.

Atento a la modernización del 'Juan Carlos I'

En Puerto Real, el Almirante General Piñeiro podrá apreciar de primera mano la evolución de los trabajos en la línea de paneles planos, el taller de bloques y el dique, con especial atención a los trabajos de construcción del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM_IS) y los avances en la modernización del LHD Juan Carlos I, orientados a reforzar la fiabilidad, la eficiencia y la disponibilidad operativa del buque, apuntan desde la Armada.

Durante esta visita en la Bahía de Cádiz, el AJEMA estará acompañado por el director de Operaciones y Negocios, Gonzalo Mateo-Guerrero, y el director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, responsable de construcción naval en la bahía.

En el comunicado señalan que en la Bahía de Cádiz, la actividad de la compañía genera el 17% del empleo industrial de la provincia y el 1,6% de su PIB, consolidándose como uno de los principales motores de la región. Las inversiones ejecutadas en Puerto Real y San Fernando—incluidas la modernización integral de los talleres y la incorporación de nuevas líneas automatizadas de fabricación— "reforzarán el papel estratégico del sector naval en la zona, que prevé picos de empleo superiores a los 2.000 profesionales en los programas en curso".