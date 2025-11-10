"Navantia Sistemas refuerza la soberanía tecnológica de España"

La nueva directora de Navantia Sistemas, Sofía Honrubia, analiza los retos que la división afronta con la importante carga de trabajo que tiene por delante, y que fija para al menos siete años: la captación de talento, el desarrollo de nuevas tecnologías para estar preparados para la nube de combate naval o el mantenimiento de la excelencia que caracteriza a su departamento. Los cargos que ha desempeñado en la empresa, desde su entrada en ingeniería, pero con un paso vital por la dirección comercial, le permiten tener una visión 360 del negocio, enriquecida, además, por su experiencia en otras empresas.

Pregunta.–¿Cómo resumiría a qué se dedica Navantia Sistemas?

Respuesta.–Navantia Sistemas es la división tecnológica y lo que hacemos son los sistemas de misión que dan valor añadido a una plataforma. Desarrollamos productos que son propios, y que están focalizados en los sistemas de mando y control, el sistema integral control de la plataforma comunicaciones, navegación, entre otros sistemas que son fundamentales para un buque militar. Ahora mismo estamos volcados en las soluciones tecnológicas innovadoras como el gemelo digital, sistema de servicios integrados y, también, la nube de combate naval. Somos integradores de sistemas complejos. La relevancia de Sistemas radica en que representa una capacidad tecnológica nacional. Nuestra labor no solo aporta soluciones avanzadas al sector de la defensa, sino que también refuerza la soberanía tecnológica del país, consolidando una autonomía estratégica clave para el futuro. Tenemos tres centros, San Fernando que es el más grande y donde está mayor número de personas, Cartagena y Ferrol.

P.–¿Cuál es la carga de trabajo actual de Navantia Sistemas?

R.–Estamos viviendo un momento muy particular en el sector defensa marcado por la situación geoestratégica. Esto ha impulsado un aumento significativo de los presupuestos de Defensa, algo que no habíamos visto antes en España. Gracias a ello, contamos con una carga de trabajo muy sólida para los próximos años, que además seguirá creciendo con nuevos encargos para este y el próximo año, también en el ámbito internacional. Es una excelente noticia, ya que nos aporta estabilidad, impulsa la creación de empleo y genera un impacto muy positivo en el ecosistema.

P.–¿Hasta cuándo se prolonga esa carga de trabajo?

R.–Tenemos los próximos siete años una carga de trabajo muy importante y sobre todo con una perspectiva de nuevos programas fundamentales para Sistemas. Esto nos permite aprovechar para evolucionar nuestros productos, implementando las nuevas tecnologías.

P.–¿Cuáles son los retos con esa carga de trabajo?

R.–Por un lado, queremos seguir avanzando en la senda del cumplimiento, entregar a nuestros clientes soluciones que respondan a sus necesidades, en plazo y con la calidad que siempre ha caracterizado a Navantia Sistemas, incluso en un momento en el que gestionamos un volumen de programas sin precedentes. Y, al mismo tiempo, mantener el foco en la innovación, mirando al futuro para desarrollar y madurar las evoluciones tecnológicas que demandarán los programas de los próximos años.

P.–¿Cuántos trabajadores directos tiene Navantia Sistemas?

R.–Tenemos alrededor de 600, entre nuestros tres centros de San Fernando, Cartagena y Ferrol, la mayoría concentrada en San Fernando, y esperamos en los próximos años que continúe creciendo. Aparte, tenemos una red de empresas colaboradoras que duplica el número de personas que están trabajando en los programas.

P.–Supongo que es fundamental lo que aportan.

R.–La industria auxiliar es un pilar fundamental. Colaboramos con cerca de un centenar de empresas, muchas de ellas ubicadas en Andalucía, aunque también trabajamos con compañías de otras regiones de España y a nivel internacional. Además de eso, la colaboración con las universidades es clave para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.

P.–La Armada española es la principal contratista, pero también tienen otras armadas de cliente, como la saudí. ¿Qué otros ejemplos de mercado hay?

R.–Mantenemos la colaboración con Australia y en Arabia Saudí. La proyección internacional se refuerza con la adquisición de los astilleros en Reino Unido, con Navantia UK y nuestra participación en el programa Fleet Solid Support, lo que nos posiciona en ese mercado para futuras oportunidades. También estamos trabajando en el mercado en Asia y seguimos muy atentos a Latinoamérica, donde varios países ya operan nuestros sistemas en sus flotas. No podemos dejar de mencionar Marruecos ni nuestra participación en el programa European Patrol Corvette, junto a Italia y Francia, que busca avanzar hacia una mayor comunalidad europea.

P.–Toca plantear el reto de la nube de combate naval.

R.–La nube de combate es, sin duda, una pieza clave del futuro. Representa un cambio de paradigma, porque nos lleva a un entorno multidominio en el que es imprescindible integrar información procedente de tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Esto nos permitirá tomar decisiones de forma mucho más ágil, rápida y con un mayor nivel de conocimiento de la situación. El gran reto que afrontamos es compaginar esta apuesta por la innovación con una carga de trabajo sin precedentes. Tecnologías como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las comunicaciones avanzadas, la evolución de sistemas de combate tan consolidados como Scomba o el desarrollo de capacidades con vehículos no tripulados son áreas en las que estamos poniendo un fuerte foco y avanzando de forma decidida. Precisamente, muchos de estos temas han sido protagonistas en las jornadas que hemos organizado recientemente en el Centro de Excelencia de Sistemas Navales. Nuestra intención es que estas jornadas tengan continuidad anual, como un espacio de encuentro para compartir avances tecnológicos y reforzar la colaboración con la industria.

P.–Hace unos años trabajaban en el desarrollo de sistemas para vehículos del Ejército de Tierra. No sé si continúan.

R.–Sí, seguimos trabajando en ese ámbito. Aunque la facturación en este segmento es menor en comparación con otras líneas de negocio, mantenemos nuestra actividad porque existe una fuerte comunalidad tecnológica con los sistemas navales que desarrollamos. Muchas de las capacidades que aplicamos en el entorno marítimo son perfectamente adaptables al dominio terrestre, lo que nos permite aprovechar sinergias y seguir aportando valor también en ese entorno.

P.–¿Los talleres están a pleno rendimiento?

R.–Efectivamente, con una carga de trabajo muy elevada que continuará creciendo en los próximos años. Estamos preparados para responder a esa demanda de producción. Además de nuestros sistemas propios, como la dirección de tiro Dorna, consolas y las soluciones de comunicaciones, estamos fabricando cañones bajo licencia, lo que refuerza nuestra capacidad industrial y nos permite ofrecer soluciones completas dentro de nuestros sistemas de combate.

P.–Y en toda la apuesta por la investigación, la innovación, ¿qué papel juega el Centro de Excelencia recién estrenado?

R.–Navantia ha invertido ahora en la red de COEX, seis centros de excelencia que estarán en distintos centros en España. Tres de ellos están directamente vinculados a Navantia Sistemas. En San Fernando se ubica el centro de sistemas navales, donde se está desarrollando la nube de combate y sus tecnologías asociadas, con participación activa en varios programas europeos.