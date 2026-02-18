El alcalde de Ubrique agradece la respuesta institucional y vecinal tras los temporales

El alcalde de Ubrique, José Mario Casillas Ardila, ha agradecido la coordinación institucional y la solidaridad vecinal ante la situación meteorológica "extraordinaria" que ha afectado al municipio en las últimas semanas, con más de 650 litros por metro cuadrado acumulados en febrero y más de 1.200 desde enero.

En una carta abierta dirigida a administraciones, entidades y vecinos, el regidor ha destacado que la sucesión de borrascas ha puesto a prueba las infraestructuras y la capacidad de respuesta del municipio, obligando a adoptar medidas como desalojos preventivos, cortes de calles y carreteras, reordenaciones del tráfico, tala de árboles, cierre temporal de instalaciones públicas y reubicación de familias.

Casillas ha subrayado que todas las decisiones se han adoptado con asesoramiento técnico y bajo criterios de seguridad, priorizando la protección de las personas. "Ese ha sido y seguirá siendo nuestro principal compromiso", ha señalado.

El alcalde ha resaltado la "ejemplar coordinación institucional" desde el inicio de la emergencia, con la participación de efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Autonómica, el servicio 112, personal sanitario, técnicos de distintas administraciones y empleados municipales, entre otros.

También ha reconocido la labor de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, así como de colectivos profesionales y voluntarios, y ha destacado el papel informativo desempeñado por Radio Ubrique.

Entre los episodios más significativos de este periodo, el alcalde ha mencionado el desalojo de vecinos, los daños en viviendas por la entrada de agua, el desprendimiento de una roca y el traslado preventivo del alumnado de la Escuela Infantil La Esperanza, el CEIP Benafélix y el Centro Ocupacional El Curtido.

Pese a la gravedad de los daños materiales, el regidor ha destacado que no se han producido víctimas personales, lo que considera "el mayor alivio" en medio de la adversidad.

Casillas ha indicado que el municipio entra ahora en una nueva fase centrada en la reconstrucción y la recuperación progresiva de la normalidad, para la que ha reclamado mantener la coordinación entre administraciones y el espíritu de colaboración demostrado hasta ahora.

El alcalde ha concluido reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de trabajar "con determinación, transparencia y eficacia" para que Ubrique recupere su actividad cotidiana "cuanto antes".