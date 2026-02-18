El alcalde de Grazalema pide celeridad en las ayudas y recuerda que aún hay cerca de 200 desplazados

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha reclamado que las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar los daños de los temporales lleguen "cuanto antes" a la población afectada, en un municipio donde todavía cerca de 200 personas no han podido regresar a sus viviendas tras el desalojo del pasado 4 de febrero.

En una comparecencia junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el regidor ha trasladado "el necesario agradecimiento institucional a todos esos medios que en el momento de la emergencia tuvimos trabajando aquí en Grazalema" y ha subrayado que "la presencia de la Guardia Civil, la presencia de la UME fue esencial a la hora de abordar esa situación terrible de emergencia que vivimos".

García ha recordado que 1.600 vecinos fueron desalojados y que el realojo aún no ha concluido. "Tenemos todavía a muchas personas que no han podido volver a sus hogares", ha señalado, precisando que muchas se encuentran en viviendas de zonas seguras del propio municipio y alrededor de 50 permanecen fuera de Grazalema.

COLMATACIÓN DEL ACUÍFERO

Sobre la situación técnica que motivó la evacuación, ha explicado que los informes apuntaron a una colmatación del acuífero en el subsuelo, que provocó ruidos y temblores.

"Esa situación se corrigió en el momento en el que el acuífero comenzó a descender", ha dicho, añadiendo que los técnicos han descartado que los ruidos estuvieran relacionados con movimientos tectónicos.

"Ahora toca la fase de comenzar de nuevo, arrancar la maquinaria de un pueblo lleno de vida", ha manifestado el regidor, quien ha reconocido una sensación "agridulce" ante los daños en viviendas, negocios y explotaciones agrarias y la necesidad de reactivar la actividad turística y comercial.

TRES MESES PARA SOLICITAR LAS AYUDAS

Por su parte, Fernández ha asegurado que "el Gobierno de España ha estado desde el minuto 1 desplegando más de 10.000 efectivos al servicio de la dirección de la emergencia, capitaneada por la Junta de Andalucía", y ha agradecido el trabajo "muy coordinado y muy profesional" de todos los dispositivos.

El delegado ha insistido en que comienza ahora "el momento de la reconstrucción, de la reparación y de la reactivación social y económica", y ha recordado que el paquete aprobado asciende a más de 7.000 millones de euros, ampliables si fuera necesario.

"Va a haber un plazo de tres meses para solicitar las ayudas", ha señalado, frente al mes habitual, y ha avanzado que se reforzarán las subdelegaciones con más personal y asistencia técnica para agilizar la tramitación. "Lo que quiere la gente es que sea pronto cuando le llegue esa ayuda por parte del Gobierno de España", ha afirmado.

Fernández ha detallado que habrá ayudas personales de 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados, financiación de hasta el 100 % para infraestructuras municipales dañadas y la multiplicación por cuatro de las indemnizaciones por daños en vivienda.

En relación con el sector primario, ha indicado que se contemplan 2.780 millones de euros, con 2.100 millones en ayudas directas para agricultores y explotaciones agrarias, con un mínimo de 5.000 euros, tengan o no seguro.

Asimismo, ha garantizado que se mantendrá el refuerzo de la Guardia Civil en las viviendas que permanecen vacías. "Vamos a mantener la seguridad con la presencia de la Guardia Civil, reforzando, porque es un momento complicado, delicado y extraordinario", ha concluido.