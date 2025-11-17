Un acusado de provocar cinco incendios en el Parque Natural de La Breña sólo es condenado por uno

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos años y medio de prisión y multa de 2.160 euros a un hombre por provocar un incendio el 6 de junio de 2017 en el Parque Natural de La Breña, un fuego que sólo afectó a unos 50 metros de pasto y matorral en la zona de La Talayuela gracias a la rápida actuación de varias personas que se encontraban en los alrededores y a los bomberos de Barbate. Entre las personas intervinientes, una sufrió lesiones leves por quemaduras.

Ahora bien, el ahora condenado acudió a juicio en mayo de este año acusado por la Fiscalía de provocar en el enclave natural hasta cinco incendios -uno con siete focos intencionados que dañó cinco hectáreas- entre los meses de junio y julio de 2017, coincidiendo con una época de sequía y con la celebración del Festival Cabo de Plata, un evento que reunió entonces en torno a 20.000 personas, de las que la gran mayoría pernoctó en casetas de campañas anexas al parque.

Sin embargo, para el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz no ha quedado acreditado que el procesado fuese el autor de cuatro de los cinco fuegos registrados en el paraje. La sentencia, que no es firme, expone que "pese a las testificales de los numerosos guardias civiles, policías nacionales, miembros de la Policía Autonómica, funcionarios del Infoca y bomberos, existen graves problemas para determinar la autoría". "No existen testigos, no se cotejaron las rodadas existentes con las del quad conducido por el encausado y, aunque en los distintos fuegos pudiera detectarse el mismo modus operandi, no queda acreditada su participación, ni siquiera de forma indiciaria", argumenta el tribunal, que, ante "la existencia de manifiestas dudas racionales", aplica el principio in dubio pro reo.

Sólo ha quedado probado pues que el procesado, "de forma consciente y voluntaria", provocó un incendio el 6 de julio de 2017 al prender un fuego con dos focos en la zona de La Talayuela. Tal y como recoge la resolución judicial, una persona que paseaba a su perro en ese momento y una pareja que había acampado en la zona con motivo del citado festival no sólo ayudaron rápidamente en la extinción, sino que pudieron identificar al autor, al que vieron en la zona donde se produjo el siniestro. Estos testigos ofrecieron datos sobre su aspecto físico, la ropa que llevaba y el quad de color azul que conducía sin casco, razón por la que le vieron la cara "perfectamente". Apuntaron, además, que "no había nadie más en el lugar".

No ha quedado acreditado, por contra, que el encausado provocará otro fuego ese mismo día, minutos después, en la zona trasera del cementerio de Barbate, a unos 800 metros del primer incendio declarado. Tampoco que originara un fuego con siete focos el 28 de junio de 2017 en la zona de la Casa Forestal de La Breña, un siniestro en el que participaron más de 50 efectivos para sofocar las llamas, que arrasaron cinco hectáreas del parque natural.

El tribunal tampoco ha visto probado que el acusado originase el 3 de julio de 2017 un pequeño incendio en la linde del Parque Natural de La Breña y frente al número 8 de la barriada Jarillo de Barbate. El incendio fue sofocado rápidamente por la actuación de los auxiliares de vigilancia contratados para el Festival Cabo de Plata, los bomberos de la localidad y agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Afectó a una superficie de 150 metros cuadrados de pasto y matorral bajo de los pinares.

Por último, no hay pruebas suficientes que incriminen al encausado en otro incendio registrado el 19 de julio de 2017 detrás del Instituto Torre del Tajo.

El 20 julio de 2017, prosigue la sentencia, el ahora condenado acudió al cuartel de la Guardia Civil de Barbate y fue informado de los motivos de su detención. "Con carácter previo a la lectura de sus derechos, se excusó para ir al aseo, momento que aprovechó para huir del lugar. No pudo ser localizado, por lo que se acordó un auto de búsqueda el 11 de agosto de 2017. En octubre de ese mismo año, fue capturado e ingresó en prisión provisional, una situación de privación de libertad que se mantuvo desde el 19 de octubre de 2017 hasta el 5 de diciembre de 2018, esto es, un año y medio.

La Sección Tercera valora que el único incendio cuya autoría se ha podido probar dañó una superficie de unos 50 metros de pasto y matorral frente a las 4.000 hectáreas de extensión que abarca el Parque Natural de La Breña. Asimismo, el tribunal subraya "la escasa gravedad" del siniestro y la ausencia de propagación por la rápida intervención de las personas que estaban en el lugar y de los Bomberos.

La Audiencia de Cádiz condena al hombre a dos años y medio de cárcel y multa como responsable de un delito de incendio en masa forestal, una pena en la que concurre la atenuante simple de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento ha tardado casi ocho años en resolverse. Y es que la causa sufrió diversas paralizaciones durante su instrucción, incluyendo los periodos de la pandemia. Además, el encausado estuvo en busca y captura tres meses.

En este procedimiento también ha sido condenada a seis meses de prisión y multa de 1.080 euros una mujer que admitió ante el tribunal que prendió distintos fuegos los días 13, 21 y 22 de enero de 2018 en el Parque Natural de La Breña mientras el procesado se encontraba en prisión provisional con la intención de exculparlo. Los incendios provocados por la condenada no llegaron a propagarse por las condiciones climatológicas de la zona en esa fecha (humedad y viento), ni causaron graves perjuicios, concluye la sentencia.