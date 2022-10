El acusado de asesinar a su tío en El Puerto dice que lo atropelló por accidente

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge esta semana el juicio con jurado a un hombre acusado de asesinar a su tío de 70 años en El Puerto tras arrollarlo con su coche en el transcurso de una disputa por unas tierras heredadas. La Fiscalía pide para el procesado 22 años de cárcel así como el pago de una indemnización de 410.000 euros a favor de los cinco hijos y la esposa del fallecido, mientras que la defensa solicita la absolución del encausado al considerar que el atropello fue accidental.

Durante la primera sesión de la vista oral, celebrada este lunes, el encausado prestó declaración y respondió únicamente a las preguntas que le formuló su abogado, rechazando contestar a las acusaciones. Así, manifestó que el 8 de febrero de 2021 acudió en su coche a un campo, ubicado en la carretera del Canal, después de su jornada laboral. "El campo era prácticamente de mi madre. Yo solía ir por allí a menudo, aunque no era propietario", dijo, para luego recalcar que esa parcela no era su vivienda habitual. "Mi domicilio estaba en el centro de El Puerto". No obstante, admitió que esas tierras eran motivo de conflicto en el seno familiar.

"Iba un poco ligero cuando accedí a la entrada de la finca", prosiguió. "Entonces me encontré a mi tío y pegué un frenazo. Él se lanzó encima de mi coche para impedirme el paso y con su bastón golpeó la luna delantera hasta romperla. Me cayeron cristales en los ojos. En ese momento, aceleré e intenté rodear a mi tío, pero perdí el control del vehículo. Sentí que lo atropellé y seguí un poco hacia adelante", relató el procesado.

Acto seguido, continuó su versión de los hechos, llamó a Emergencias 112, después llamó a la Policía Local tres veces, sin éxito. También telefoneó en ocho ocasiones a su mujer, tres veces a su jefe y pidió auxilio a una mujer que pasaba por la zona.

Asimismo, el encausado manifestó que no tenía relación alguna con su tío, si bien era consciente de las disputas familiares que existían en torno a las tierras heredadas en la carretera del Canal. "Mi tío había denunciado a sus hermanos, a mi madre... incluso me denunció a mí en marzo de 2020, once meses antes de lo ocurrido, por atropellarlo. Pero eso nunca ocurrió. Mintió".

En definitiva, el acusado sostuvo que en ningún momento tuvo intención de matar a su tío y que el siniestro fue accidental. Descartó, por tanto, que la parcela heredada fuese él móvil de lo ocurrido e insistió en que después del accidente, no huyó, sino que llamó reiteradamente para pedir ayuda.