Acto de despedida del Almirante de la Flota: "Tenemos ante nosotros un enorme desafío"

El almirante Manuel Garat Caramé se ha despedido esta mañana de su cargo como Almirante de la Flota, pasando además a la situación de reserva tras cumplir diez años como oficial general y casi 45 años de servicio en la Armada.

En un acto sencillo en el cuartel general de la Flota en la Base de Rota, con la asistencia de un restringido número de autoridades militares de la Bahía gaditana por las medidas del coronavirus, Garat Caramé ha lamentado acabar el servicio en "un momento tan complicado para España y para la Armada". "Tenemos ante nosotros un enorme desafío y debemos ahora afrontar un futuro que nos va a exigir grandes esfuerzos y sacrificios". "No bajéis la guardia, os pido que creáis en esta profesión, no os dejéis llevar por los agoreros en todos los tiempos predican la inutilidad de lo que, de forma inmediata no parezca necesario".

El almirante ha manifestado que "nuestra dedicación es, principalmente, la preparación de recursos materiales y morales necesarios para afrontar y superar situaciones difíciles de imaginar pero que, pronto o tarde la historia demuestra que acaban sucediendo", ha explicado. "Y la mejor garantía para que la Armada pueda superar cualquier situación es nuestra propia forma de ser, la que hemos heredado de las generaciones que nos precedieron, a través de su ejemplo durante siglos". Ese legado, "que constituye nuestro mayor patrimonio colectivo, nos ha hecho superar indecibles dificultades a lo largo de la historia".

Pero el almirante, ha querido dedicar la parte principal de su último discurso en el cargo a su esposa, su padre, familiares, amigos y compañeros como grandes apoyos durante toda su carrera militar, a los que les ha dedicado unas emotivas palabras. "Hoy, el último día que presto servicio activo en la Armada será la única ocasión en la que me concederé la licencia para hablar mí mismo, para hablar de mis sentimientos y mis convicciones personales", ha manifestado el almirante en un acto que quería hacer llegar a todos los que le han apoyado en este mando a través de vídeo.

”…de mi padre – orgulloso Oficial de la Armada, como yo – recibí la herencia del amor por las cosas de la mar. Él me enseñó que la mar, inmensa y poderosa, puede ser a un mismo tiempo temible y atractiva, que la mar, os lo he dicho muchas veces, es la mejor escuela de vida que existe. Porque la mar reclama de forma natural y enseña de forma espontánea la necesidad de atesorar audacia, previsión, valor, prudencia, tenacidad, entereza, humildad, confianza…”

Ha hablado también de su amor por la milicia y ha reflexionado sobre el valor del compromiso. "Mucho valoramos la vocación, más creo que deberíamos valorar el compromiso, que a la alarga es la fuente de vocación más fructífera que existe", ha afirmado como mensaje dirigido a los más jóvenes. "Más allá de la manida frase del deber cumplido", ha añadido, "lo cierto es que en estos momentos mi verdadera satisfacción nada tiene que ver con mis posibles logros personales, mi mayor satisfacción es haber sentido y seguir sintiendo el apoyo de muchos de los que fueron mis compañeros".

Para el almirante, "España tiene enemigos, no lo dudéis". "Siempre los ha tenido, pero ahora el más peligroso es el desánimo, un traicionero adversario que con sucias argucias procurará hacernos creer que nuestros esfuerzos no valdrán la pena, que no seremos capaces de alcanzar nuestros objetivos, que lo mejor es aceptar 'lo inevitable' y 'salvar lo que se pueda'".

Manuel Garat Caramé regresaba en 2018 como ALFLOT a Rota, su quinto destino en la provincia. Ferrolano, con madre isleña, aseguraba en su primera entrevista como tal, que se sentía bien en Cádiz, una tierra que "entiende la necesidad de las Fuerzas Armadas, qué es lo que hacemos, para qué trabajamos y cómo somos".

Biografía del almirante Manuel Garat Caramé

El almirante Garat Caramé nació en Ferrol el 17 de diciembre de 1957. Ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) en 1975, siendo promovido a Alférez de Navío en 1980. Como oficial embarcó durante 10 años en diversos buques de la Flota. Fue también profesor en la Escuela Naval Militar de Marín (1989) y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano (1991), como comandante de brigada de Caballeros Guardiamarinas.

Como diplomado de Estado Mayor ejerció distintas responsabilidades en el Cuartel General de la Región Sur de la OTAN (Nápoles, Italia, 1999), Estado Mayor de la Armada (Madrid, 1993 y 2009), de la Flota (Rota, Cádiz 1992 y 2005), de la Fuerza Anfibia de la Flota (Rota, Cádiz 1995). Ejerció el mando del dragaminas "Ebro" (Cartagena, 1991-1992), Cazaminas "Guadalete" (Cartagena, 1997-1998), Fragata "Almirante Juan de Borbón" (Ferrol, 20022005 y de la 31ª Escuadrilla de Escoltas (Ferrol, 2007, 2009). Especialista en Comunicaciones, posee la Aptitud de “Controlador Naval de Interceptación” y es Diplomado en Estado Mayor. Asimismo efectuó el Curso de Mando Naval (Naval War College, Newport, Rhode Island, EE.UU). En el empleo de contralmirante mandó el Grupo de Acción Naval 1 (Ferrol, 2010-2012). Como Vicealmirante mandó el Arsenal Militar de Ferrol (2012-2015) y la Fuerza de Acción Naval de la Flota/Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (2015-2017). Asciende a Almirante en mayo de 2017 y el 22 de septiembre fue nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada. Tomó posesión como Almirante de la Flota el 24 de septiembre de 2018. Posee la Gran Cruz del Mérito Naval y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, además de otras diez condecoraciones militares nacionales y extranjeras.