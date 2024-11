Los achaques de la línea férrea entre Cádiz y Sevilla: al menos 15 limitaciones de velocidad

La línea férrea entre Cádiz y Sevilla cuenta con al menos quince limitaciones temporales de velocidad. Es decir, tramos del recorrido en los que, por distintas circunstancias, el tren tiene que circular por debajo de su máximo.

El pasado verano este número de incidencias superaba la veintena, aunque se concentraban en su mayor parte en el tramo entre la terminal de Santa Justa de Sevilla y la estación de Las Cabezas, en la misma provincia sevillana, con 37 kilómetros de recorrido.

En Cádiz, esta disminución de la velocidad tiende a concentrarse en el entorno de la estación de San Fernando-Centro y Doña Blanca, y en determinadas ocasiones en el viaducto de Jerez de la Frontera.

En el caso más cercano a Sevilla se pasa de un máximo de velocidad de 200 a no superar los 160 kilómetros/hora (que es el límite de una parte muy importante del trayecto por la provincia de Cádiz). Por el contrario, se han dado casos de rebajas hasta los 30 kilómetros en determinadas zonas, siempre en tramos muy cortos.

Esta situación, inicialmente, no afecta a los tiempos de viaje, ya que Adif, encargada del mantenimiento de la red ferroviaria, se coordina con Renfe y los ajusten deben, por eso, reflejarse en los horarios de cada recorrido.

Fuentes ferroviarias destacan que este número de incidencias, y como han oscilado a la baja desde el final de la temporada de verano, no se debe a un mal estado de la red ferroviaria entre Cádiz y Sevilla. En caso contrario sería preocupante, no solo por los defectos hipotéticos en la misma si no por la juventud de un trayecto que apenas se terminó de construir, con la doble vía, en abril de 2015, hace menos de una década.

Lo cierto es que donde se ha concentrado el mayor número de incidencias en los últimos años ha sido en la línea entre Sevilla y Jaén y, especialmente, entre esta localidad y Córdoba, con más de 60 alteraciones de la velocidad hace unos meses, por las numerosas obras que se ejecutaban en la red, tanto en cuestión de reformas como de mantenimiento.

Esta línea es la utilizada por los trenes de Media Distancia que parten de Cádiz. La gran mayoría llegan hasta Sevilla en hora, desde ahí acumulan retrasos hasta Córdoba y desde esta ciudad hasta Jaén, en determinadas épocas, el viaje ha llegado a ser una odisea para los pasajeros.

Hay que tener en cuenta la importante carga de tráfico que soporta la línea entre Cádiz y Sevilla.

Las áreas metropolitanas de las dos capitales tienen un uso masivo por parte de los trenes de Cercanías, que solo en Cádiz mueven al año a más de 4 millones de personas entre la capital y Jerez de la Frontera. Aún más importante es el tráfico

Igualmente hay una densa circulación de los Media Distancia entre la Bahía y Santa Justa, entre otras por los numerosos usuarios de la provincia que usan este servicio para conectar con la línea AVE en Sevilla.

A la vez, cada vez tiene más relevancia la línea del Tren Metropolitano, de la Junta aunque gestionado por Renfe, y que utiliza la línea de Adif entre San Fernando.

Y por último, los trenes de Mercancías que en su mayoría viajan en horario nocturno aunque una vez esté la conexión férrea con La Cabezuela, el uso de la línea Cádiz-Sevilla aumentará también con este servicio.