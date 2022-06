Unos abusos sexuales a una menor en Cádiz durante casi una década quedan prescritos

Contó un episodio y nadie la creyó

La resolución judicial precisa que las dos víctimas de esta causa no interpusieron las correspondientes denuncias hasta 2020, bastantes años después de sufrir los abusos sexuales, lo que ha motivado la prescripción de una de las querellas. Sin embargo, es habitual en los casos de pederastia que los episodios de abusos no se verbalicen con prontitud, si es que llegan a desvelarse.

En los mensajes de Whatsapp aportados al procedimiento puede leerse que una de las perjudicadas le dice a su tía, entonces esposa del condenado: “No sabía cómo contarlo, ni si ibas a creerme”. En otros mensajes enviados por la segunda víctima a su tía le explica que “de pequeña te da vergüenza y es difícil hablar”.

También se preocupa de que no la vea como la culpable. “No sé si estás enfadada conmigo o me ves como un monstruo”, le comenta, al tiempo que se reprocha a sí misma no haberlo contado antes. “Si hubiera hablado yo hace 18 años, a lo mejor a mi prima no le hubiese pasado nada, pero hoy por hoy me doy cuenta de que es un trauma y una misma se da asco, porque no entiendo cómo he podido seguir teniendo trato con él”.

De otra parte, la sentencia apunta que la víctima contó que su tío le ofreció dinero por enseñarle los pechos y que nadie la creyó.