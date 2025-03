Absuelto el ex edil del PP de Arcos, Domingo González: "No estoy con ánimo de revanchas"

El ex concejal del PP y ex presidente de esta formación en Arcos, Domingo González, ha comparecido tras ser absuelto por el tribunal de la Sección Octava, con sede en Jerez, del caso de enchufismo que llevó al banquillo de los acusados el pasado mes de enero al antiguo gobierno municipal de PP-AIPro, que estaba encabezado por el popular José Luis Núñez, y del que formaba parte como edil. “No estoy con ánimo de revanchas, ni vengo a callar bocas, vengo a dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este calvario estos últimos once años”, dijo Domingo González tras conocerse la semana pasada su absolución de los cargos que se le imputaban.

Hay que recordar que la resolución judicial condena al ex alcalde de Arcos, José Luis Núñez (PP), por un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión a la pena de cinco años de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de naturaleza electiva en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo, además de abonar una quinceava parte de las costas. Y a los ex concejales Sebastián Ruiz (PP), Manuel Erdozain (AIPro) 𝐲 Carlos de la Barrera (PP) a cuatro años de inhabilitación especial.

Así las cosas, Domingo González, que lleva dos años retirado de la política local, compareció con su abogado Miguel Orellana para transmitir que termina así un proceso judicial en el que ha luchado junto a su letrado. “No me gusta la venganza. Se pone fin a una etapa. Vengo a perdonar y a olvidar a los que me hicieron daño”, reconoció en una rueda de prensa, en la que volvió a dar las gracias a las personas, familias y vecinos que le han mostrado su apoyo en estos años.

Esta causa tiene su origen en la denuncia que presentó en 2014 el entonces edil socialista Joaquín Macías. Además de a Domingo González, los tribunales han absuelto de este caso de enchufismo a Rosario León, Petra Macía, María Elena Miras, Juana María Morales, Francisco Muñoz, Leopoldo Pérez, Manuel Romero y José Antonio Fernández.