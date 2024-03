Absueltas las tres acusadas de colarse en la casa de una costurera para llevarse un traje de comunión

Las tres mujeres que esta semana han sido juzgadas por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz acusadas de allanar la casa de una costurera de El Puerto para llevarse un vestido de comunión propiedad de una de ellas han quedado absueltas.

El tribunal popular ha dado por buena la versión que las procesadas ofrecieron durante la celebración de la vista oral, cuando manifestaron que accedieron a la vivienda de la modista con el consentimiento del hijo de ésta, el único morador del domicilio en el momento de los hechos.

Del mismo modo, el jurado no ha considerado acreditado que una de las encausadas agarrase por el cuello al hijo de la costurera para arrebatarle el vestido de comunión objeto de la polémica.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la modista pedían para las tres procesadas dos años de prisión y multa de 4.800 euros como responsables de un delito de allanamiento de morada y de un delito de realización arbitraria del propio derecho.

Las acusaciones solicitaron además 600 euros de multa para la mujer acusada de agarrar del cuello al morador del inmueble como autora de un delito leve de lesiones.

Una vez conocido el veredicto del jurado, el presidente del tribunal popular dictará sentencia.

El jurado, nunca exento de polémica

La polémica en torno a la Ley del Jurado surge desde que el Tribunal Supremo cambia de criterio en el acuerdo de pleno de 9 de marzo de 2017 y establece que cuando una causa se sigue por varios delitos, unos competencia del jurado y otros no, el jurado ‘absorbe’ a los demás y la vista debe celebrarse con un tribunal popular.

“Eso nos lleva a disfunciones”, aseguran personas del ámbito jurídico a este medio. “Se juzgan con jurado delitos que el jurado no debe juzgar, como los delitos contra la libertad sexual, en los que la víctima se ve revictimizada doblemente por tener que declarar ante once personas (los nueve miembros del tribunal popular más los dos sustitutos) y porque acusaciones y defensas hacen interrogatorios más exhaustivos para que el jurado, que no es experto en estas cuestiones, comprenda el planteamiento de las partes”.

Por otro lado, las mismas fuentes apuntan que se están juzgando por jurado delitos “de escasa gravedad”, como el del traje de comunión, “con el consiguiente derroche de medios materiales y de tiempo que un tribunal popular exige”.

“La solución sería una reforma de la ley del jurado que saque determinados delitos de su competencia, como el allanamiento de morada, que siempre suele ser un delito medial que concurre con otros, pues el que entra a la casa de una persona sin su consentimiento suele ser para cometer una actividad delictiva”, proponen las fuentes jurídicas consultadas, que plantean también otras alternativas, como que “se restablezca, al menos, lo que decía la jurisprudencia anterior al pleno de 2017, esto es, que en caso de concurrir varios delitos, sólo se celebre el jurado si el delito principal es de su competencia”.

Según las citadas fuentes, “una solución mucho menos técnica pero que se lleva a cabo en otras Fiscalías consiste en dividir la causa: una pieza para el delito del jurado y otra para el resto. O incluso buscar una figura delictiva homogénea para no acusar por delitos competencia del jurado, por ejemplo, coacciones en lugar de allanamiento”.