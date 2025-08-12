Abortado un importante alijo de hachís en Cádiz tras una vertiginosa persecución de seis horas por el río Guadalquivir

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía introducir 21 fardos por la desembocadura del río Guadalquivir. La actuación se prolongó durante seis horas y culminó con la detención de siete personas y la incautación de 21 fardos de hachís de un peso total de 860 kilos.

Los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas del pasado domingo en Cádiz, cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectó una embarcación de alta velocidad, cargada de fardos de hachís, que intentaba alijar en la desembocadura del rio Guadalquivir.

Los tripulantes se percataron de manera sorpresiva de la presencia de la patrullera e iniciaron rápidamente una huida a gran velocidad en la que realizaron todo tipo de maniobras evasivas y temerarias, interponiéndose en numerosas ocasiones entre la patrullera y otros barcos. Durante la actuación, los detenidos se iban deshaciendo de los fardos por la borda.

El seguimiento a corta distancia y coordinado con la Central Operativa de la Guardia Civil se prolongó durante seis horas. Sobre las 10:00 horas de la mañana los agentes lograron interceptar la embarcación a decenas de millas de la costa.