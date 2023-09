Unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Rota para pedir una solución del conflicto con Louis Berger en la Base

El Ayuntamiento de Rota en pleno del pasado miércoles día 20 de septiembre, ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos políticos, pedir a la administración de EEUU que medie en el conflicto que la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios de la Base Naval de mantiene con sus trabajadores desde hace 8 años. "Una moción conjunta acordada tras el inicio de nuevas movilizaciones por parte de la plantilla de esta empresa que reclama dialogo para negociar un nuevo convenio colectivo que marque las condiciones laborales y salariales de los empleados", han apuntado desde CCOO.

El alcalde de Rota, Javier Ruiz, y todos los grupos municipales que forman la Corporación Municipal (PSOE, PP, IU+Podemos y VOX) pidieron desde el pleno para poner fin a este largo conflicto. El alcalde de Rota fue el encargado de leer esta moción conjunta que hizo o un repaso por el mismo, "recordando que los trabajadores tienen sentencias judiciales a su favor, que en plenos del Ayuntamiento de Rota, de la Diputación de Cádiz, del Parlamento Andaluz e incluso en el Congreso de los Diputados con dos proposiciones no de ley, han posicionado de forma unánime del lado de los trabajadores y que por tanto, "toca mover ficha al Gobierno de España y sobre todo, a la administración de EEUU"

El ayuntamiento de Rota llego incluso en el pleno del 29 de diciembre de 2020 declarar empresa “Non Grata” a Louis Berger, pero de poco ha servido.

"El regidor roteño lamentaba que hasta ahora la US Navy no haya mediado con su cliente, contra el que hay varias sentencias judiciales en contra y que eso contrasta con las buenas relaciones que siempre se ha mantenido con Rota2, apuntan en un comunicado. Por eso, esta moción, insta al Gobierno de España que impulse la negociación de un nuevo convenio colectivo que garantice los derechos laborales y salariales de los trabajadores. Además, pide que se fomente el dialogo y se acepte la mediación para dar con la solución.

Por otro lado, se instara a la administración de EEUU a través de la embajada en España y a la US Navy que medie con su cliente y negocie una solución definitiva.

El acuerdo en pleno, votado por unanimidad a favor, se trasladara para que tenga conocimiento al Ministerio de Defensa, a la embajada de EEUU en España y al almirante jefe de arsenal de Cádiz, el almirante de la base naval de Rota, esperando que surta efecto.

La corporación municipal ha trasladado a los trabajadores, presentes en el pleno, el apoyo institucional del Ayuntamiento de Rota y ánimo para seguir en la lucha confiando en que pronto se pueda poner fin a las reivindicaciones justas de la plantilla, ha concluido el alcalde antes de pasar a la votación que contado con los 21 votos a favor de los concejales del arco plenario