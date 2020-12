El Pleno del Ayuntamiento de Rota ha aprobado, con el único voto en contra de Vox, declarar entidad ‘non grata’ a la empresa Louis Berger Aircraft Services (LBAS), la firma concesionaria del aeropuerto de la Base Naval, cuyo conflicto laboral dura ya cuatro años.

Días atrás, el alcalde, Javier Ruiz, y otros responsables políticos del Consistorio se reunieron con representantes del comité de empresa de LBAS para consensuar la moción, apoyada por el PSOE, el PP, IU , Ciudadanos y Podemos.

El Consistorio roteño lamenta que el conflicto laboral planteado “lejos de resolverse, se está enquistando aún más por la actitud y la total falta de respeto de esta empresa a los derechos de los trabajadores, las instituciones, el ordenamiento jurídico español y el propio pueblo de Rota”.

La moción aprobada explica que “todo esto se produce en el marco de la ruptura de las negociaciones que se habían aceptado por ambas partes con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta y, aprovechando la pandemia, la empresa ha actuado con una actitud que apunta claramente a perjudicar a los trabajadores”.

“De hecho, uno de los últimos movimientos de la empresa ha sido el no reconocer la legitimidad del comité de empresa, ni del comité de huelga, ni del comité de seguridad y salud; y, además, se ha descolgado del convenio colectivo de aplicación en la misma para aplicar un convenio de sector que implica una reducción del salario de los empleados”, critica.

La propuesta que ha aprobado el Pleno municipal recuerda que el alcalde ya anunció el verano pasado la intención del Ayuntamiento de declarar ‘non grata’ a LABS. “Ante esta noticia, la empresa solicitó una reunión con el primer edil para exponer el conflicto bajo su prisma. En esta encuentro, el alcalde arrancó a la empresa el compromiso de volver al statu quo anterior a marzo y a sentar a negociar con el comité de empresa, que se mostró dispuesto”, afirma.

Sin embargo, “la empresa dio una vez más muestras de su total falta de interés por resolver la situación, además de falta de respeto”. Y es que “a pesar de llegar incluso a agradecer al alcalde su predisposición por mediar en el conflicto, todo esto parece haber sido un paripé, teniendo en cuenta que hasta el momento sigue sin quererse sentar a negociar nada”.

La moción argumenta también que “durante estos años, la empresa ha marcado pruebas evidentes de no respetar los derechos de los trabajadores; de no respetar a las instituciones españolas, ya que ha habido resoluciones del Congreso de los Diputados que no ha atendido; y de no respetar el ordenamiento jurídico español, puesto que está llevando a cabo actuaciones que los tribunales han demostrado que no se ajusta a derecho; faltando además el respeto al pueblo de Rota, sin dar siquiera una respuesta a la carta que en 2017 le enviaron todos los partidos políticos para pedir una reunión a fin de tratar de resolver el conflicto, y haber utilizado la figura del alcalde intentando hacer ver que quería sentarse a negociar cuando todo era falso”.

Por su parte, Vox ha justificado su voto en contra asegurando que se trata de una “pantomima de cara a la galería”. “No creemos que esta declaración lleve a nada positivo, en especial para los trabajadores, sino todo lo contrario. No queremos ser cómplices de la pérdida de 150 puestos de trabajo”, ha manifestado Esther Ceballos-Zúñiga, la única concejal de este partido en el Ayuntamiento de Rota.