Sanlúcar inventa la primera ruptura de pacto sin dimisiones

Cuando un partido político decide romper un pacto de gobierno con otra formación en cualquier administración, sus cargos públicos acatan esas órdenes, renuncian a las áreas que tenían a su cargo hasta esa fecha (concejalías, consejerías o ministerios) y pasan a la oposición. A veces, muchas veces quizás, surgen dirigentes díscolos que se niegan a acatar las órdenes de su partido y prefieren quedarse en el gobierno que sea, aunque a riesgo de que se le tache de tránsfuga. Así es en teoría cómo se rompe un pacto de gobierno en cualquier institución... en cualquier institución menos en el Ayuntamiento de Sanlúcar.

Y es que en el Consistorio de la capital de la manzanilla se está viviendo estos días una situación nueva y curiosa porque Ciudadanos ha roto el acuerdo de gobierno municipal que tenía con el PSOE desde julio de 2019 pero ninguno de sus cinco concejales ha presentado su renuncia a las delegaciones que tenía a su cargo, ni siquiera las dos ediles que siguen fieles a su partido y que se posicionan claramente a favor de esta ruptura del pacto.

Hay una evidencia y es que este pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos ya está roto. Así lo ha confirmado la dirección del partido naranja en Sanlúcar, que a través de un comunicado afirmaba el lunes que ya había dado traslado de esta decisión al alcalde de la ciudad, el socialista Víctor Mora. La dirección provincial de Ciudadanos en Cádiz que dirige el jerezano Carlos Pérez no quiso pronunciarse ayer sobre esta ruptura, aunque se remitía al comunicado de su dirección local. Es decir, que refrendaba las conclusiones del órgano de dirección de Ciudadanos en Sanlúcar y sus argumentos para poner punto y final a esta colaboración de tres años con los socialistas.

En ese comunicado del lunes Ciudadanos hablaba claramente de que sus concejales afrontarían desde la oposición los diez meses que quedan para que acabe el mandato. Sin embargo, ninguno de sus cinco concejales formalizó ayer su renuncia.

Lucía Rodríguez y Ana Sumariva, las dos ediles de Ciudadanos que siguen fieles a estas siglas, ratificaron ayer la ruptura del pacto con el PSOE y confirmaron que no piensan renunciar a sus delegaciones. "¿Por qué tenemos que dimitir nosotras? Quien tiene que actuar ahora es el alcalde, que tiene la pelota sobre su tejado", reflexionaban ambas en declaraciones a este periódico.

Tras la reestructuración en el gobierno aprobada el pasado viernes por el alcalde, Lucía Rodríguez ha sido despojada de la cartera de Urbanismo y le han traspasado la Delegación de Salud y Consumo. Sumariva, por su parte, mantiene las competencias en materia de Fomento Económico que incluye, entre otras delegaciones, la de Formación, además de la Delegación Especial de La Jara. Ayer ambas concejalas tenían claro que seguirían al frente de estas áreas de gobierno hasta que el alcalde las destituya por escrito.

Las dos, Rodríguez y Sumariva, acusan a Javier Gómez Porrúa, alcaldable en 2019, portavoz de Ciudadanos estos tres años y primer teniente de alcalde, de practicar un "entreguismo vergonzoso" con el PSOE. "Aparte de la cruzada hacia nosotras, Porrúa se ha dedicado estos años a ponerle una alfombra roja al PSOE constantemente, criticando siempre a un Gobierno de la Junta en el que estaba nuestro partido y olvidando que los socialistas estuvieron 40 años dirigiendo Andalucía sin hacer nada"”.

Porrúa es el centro de las críticas de la dirección de Ciudadanos, que asegura que este dirigente ya ha sido expulsado como militante, de ahí que le pida que devuelva el acta de concejal. Curiosamente esta petición no se la hace Ciudadanos a los otros dos ediles que están con Porrúa y que son Juan José Hernández Ponce (portavoz adjunto) y Manuel Lobato, que concurrió a las elecciones de 2019 como independiente.

De momento Gómez Porrúa no se da por aludido ante las acusaciones que llegan de su partido. De ahí que entiende que sigue siendo el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y el primer teniente de alcalde. También asegura que no ha sido expulsado como militante, aunque sí reconoce que hay un expediente abierto.

En medio de esta guerra interna el PSOE sanluqueño, y por ende el alcalde, Víctor Mora, optó ayer por lavarse las manos. Eso sí, el Grupo Municipal Socialista emitía un comunicado en el que, en resumidas cuentas, pedía a Ciudadanos que se aclarase 2porque hay un pacto de gobierno firmado, una concejala que se autodenomina portavoz y que dice que ese acuerdo está roto y un portavoz que dice que no es así". "Que aclaren si van a dimitir o no, y los que no quieran seguir que dimitan de sus delegaciones, algo que aún no ha hecho ninguno, porque tenemos que seguir trabajando por Sanlúcar más que nunca en este año este año tan especial y no podemos permitir que ningún partido esté entretenido en sus peleas internas"”, resumía el comunicado del Grupo Socialista.

Tras la ruptura en Sanlúcar el único pacto entre el PSOE y Ciudadanos que sigue vigente en la provincia es el de San Fernando.