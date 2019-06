El pacto entre PSOE y AxSí en Puerto Real se cobra la primera dimisión

A poco más de 24 horas de iniciarse el nuevo mandato en el Ayuntamiento de Puerto Real, ya se ha producido la primera renuncia de un miembro de la recién estrenada Corporación Municipal que tomó posesión en el Pleno del pasado sábado.

Eva Basadre, que ocupaba el tercer puesto en la lista del PSOE, partido que finalmente ocupa la Alcaldía en virtud de un pacto de gobierno con AxSí, ha presentado a primera hora de este martes su renuncia a la alcaldesa, Elena Amaya, entregando el documento que así lo expresa en la Secretaría General

Dimite así una concejala que, junto a la hoy alcaldesa y a quien ocupará el puesto de primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, formó parte del Grupo Municipal Socialista durante el mandato anterior en la bancada de la oposición, y cuyo tercer puesto fue indiscutible en la confección de las listas para las elecciones del 26 de mayo.

Esta renuncia no supone ninguna sorpresa para el Partido Socialista, que conocía la postura de Basadre desde el 27 de mayo. “Siempre habíamos dicho que no íbamos a cruzar esa línea roja, que nunca pactaríamos con partidos que no fueran de izquierdas y menos con quienes considerábamos entonces que habían perjudicado a Puerto Real durante el tiempo que estuvieron gobernando”, decía entonces y mantiene ahora, la ya ex concejala del PSOE.

Además de esto, Eva Basadre siente que “con AxSí y las personas que lo integran no me une nada: yo soy una persona claramente de izquierdas y no comparto con ellos ni ideología ni visión política y, por tanto, no podía tenerlos como compañeros en una tarea de tanta responsabilidad como gobernar”, afirma.

La decisión de presentar su renuncia creció en Basadre al mismo tiempo que en el PSOE de Puerto Real “cambiaban de opinión” y adelantaban su disposición a negociar con los andalucistas. “Mi primera intención fue no llegar a tomar posesión, renunciar a mi credencial de concejal y que se incorporara el siguiente compañero de la lista, aunque yo seguía manteniendo la esperanza de que consiguiéramos un acuerdo con otras fuerzas políticas más cercanas a nosotros. Eso o sencillamente trabajar con dignidad desde la oposición”, explica.

La socialista, que no formó parte del comité negociador que el PSOE constituyó tras las elecciones, probablemente por su clara oposición al pacto, relata que hasta poco antes de la investidura, “al menos que yo supiera, no se había llegado a ningún acuerdo con los andalucistas, pero ya no podía renunciar a mi acta de concejal porque hubiera dejado al PSOE con sólo 6 concejales, y no era mi intención impedir que hicieran lo que querían hacer, aunque yo no estuviera dispuesta a participar en ello”.

Pero la tarde del pasado viernes, 14 de junio, un día antes de la investidura, se confirmó el pacto de gobierno. “Al día siguiente, acudí al Pleno de Constitución del Ayuntamiento y voté a Elena Amaya como alcaldesa. Soy una persona comprometida y leal, en ningún momento me planteé votar otra cosa para cambiar el curso de los acontecimientos. Si ellos lo querían así, que así fuera, aunque no conmigo”, dice Basadre contundente. Este martes, a primera hora de la mañana, ha presentado la renuncia que no pudo presentar el lunes por cuestiones laborales, y ha deseado suerte a sus compañeros que “se enfrentan a un trabajo difícil”.

“Creo, humildemente, tener un carácter luchador y combativo, presido el comité de la empresa en la que trabajo y no descarto en un futuro trabajar por Puerto Real en otros ámbitos, allí donde sea útil, pero siempre con respeto a mis principios y a la palabra dada a aquellos que depositen en mí su confianza”. Con estas palabras cerraba Eva Basadre su etapa como concejala del Ayuntamiento de Puerto Real.