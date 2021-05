El rector ya no descarta que Educación siga en el Campus de Puerto Real

El incierto futuro de la Facultad de Ciencias de la Educación en el edificio de Valcárcel, ante la falta de apoyo económico de la Junta y la posibilidad de que sea rechazada la financiación pedida a Europa para reformar el edificio, podría provocar que finalmente el centro académico buscase un nuevo acomodo en otra zona de Cádiz o, incluso, se quedase en el Campus de Puerto Real, su actual ubicación.

El rector de la UCA, Francisco Piniella, recordó tras un encuentro con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya para presentar la iniciativa MetroMinuto, que “el proyecto de Valcárcel lo financió el anterior gobierno de la Junta y le hemos pedido muchas veces al Gobierno actual que lo asuma. La realidad es que el consejero no está dispuesto a financiar esta infraestructura", dijo.

Así, el segundo intento que se está realizando es poder encontrar financiación a través de los fondos Next Generation, con la Diputación de Cádiz. "En estos días me he reunido con Irene García y queremos ir a Madrid para presentar el proyecto al ministerio, como última posibilidad”, adelantó Piniella. Y lanzó una advertencia: “Estamos haciendo reformas en la Facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real, como las mejoras en las pistas deportivas, pero no dejan de ser arreglos provisionales. Si no se logra lo de Valcárcel habrá que buscar fórmulas para una nueva Facultad de Ciencias de la Educación, en Puerto Real o en Cádiz, ya se verá. Pero ahora están en condiciones que no son dignas del resto de espacios”.

El rector recordó como la facultad del campus Río San pedro ha ido creciendo: "Empezó con Magisterio y se ha ido ampliando con Psicología, Ciencias para la Actividad Física y el Deporte y distintos másteres. Ha crecido mucho para un edificio que se ha quedado pequeño y obsoleto. Vamos a seguir haciendo obras en este edificio, pero no tiramos la toalla con Valcárcel”, indicó el rector.

Tras defender la alcaldesa de Puerto Real la continuidad del uso académico de la actual sede de Educación "que no se puede dejar morir en caso de traslado", Francisco Piniella comentó que “se puede convertir en un edificio de investigadores. Puerto Real es el campus donde hay una investigación más puntera, con investigadores que requieren de espacios”.