El PSOE comparte con los trabajadores de Alestis la exigencia de que el ERTE se prorrogue

Los comité de empresa de Alestis en Puerto Real y El Puerto y la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha mantenido esta mañana un encuentro para abordar la situación de la empresa aeronáutica en la Bahía.

Los trabajadores están manteniendo contactos con los distintos representantes políticos para lograr su apoyo "para salir de esta situación" y al acuerdo que esquiva la primera intención de ERE, así como para conseguir un ERTE de mayor duración, apuntaron fuentes del comité.

Así, García les ha trasladado el respaldo del PSOE, “un acompañamiento a sus reivindicaciones que ha estado presente durante todo este tiempo y que se mantiene con mayor ahínco por la preocupación existente ante lo que pueda ocurrir a futuro”. La líder socialista ha destacado el “cinturón social y el colchón para las empresas desplegado por el Gobierno de Pedro Sánchez” que permite la prórroga de los ERTES hasta finales de enero. “Hay oxígeno para que se prolonguen los plazos de los ERTES determinados en todo el país, si hay un vehículo público hasta comienzos del año próximo, la empresa ha de atender esta demanda para ganar tiempo, mientras se va despejando una situación que es coyuntural”, ha señalado, al tiempo que se ha comprometido a hacer llegar a la SEPI estas reivindicaciones de los sindicatos y el apoyo a las medidas sociolaborales que plantean para evitar despidos.

La también presidenta de la Diputación ha reconocido “la compleja situación generada por una pandemia que ha supuesto un freno a las posibilidades de crecimiento de las empresas y sectores estratégicos como el aeroespacial”. En ese marco y dentro de una provincia con “unos datos de paro inasumibles”, García se ha reafirmado en la necesidad de reclamar medidas excepcionales por parte de todas las administraciones y en este caso, mantener a flote la actividad de una empresa auxiliar como Alestis de la que viven 527 familias de la Bahía de Cádiz, sin contar contratas y trabajos indirectos.

No obstante, la dirigente socialista ve con cierta esperanza el cambio de enfoque en la economía en esta crisis donde ya no se van a aplicar medidas de austeridad y recortes sino todo lo contrario, se van a inyectar grandes dosis de inversión pública. Así ha recordado que el Gobierno anunció en verano un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), ligado a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, que estará dotado con 185 millones de euros y del que podrá beneficiarse también la industria auxiliar, no solo Airbus.

“Frente al plan decidido y valiente del gobierno central que va a distribuir 72.000 millones de euros en tres años, el plan Andalucía en Marcha de la Junta es un batiburrillo de proyectos ya existentes, cifras infladas y publicidad engañosa”, ha apostillado García que también ha aprovechado la ocasión para reclamar la implicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pues la mayoría de los trabajadores de Alestis son andaluces, de Cádiz y Sevilla. Así, García ha recordado que los gobiernos socialistas en la Junta siempre se han caracterizado por una fuerte apuesta por la innovación tecnológica en este sector y pregunta qué ha pasado con el Centro de Fabricación Avanzada financiado por los fondos de la ITI.

La secretaria general contrapone “el papel de desaparecido” del Gobierno andaluz en el conflicto laboral de Alestis donde también podría mediar la consejería de Empleo frente al “cinturón social y el colchón para las empresas desplegado por el Gobierno de Pedro Sánchez”. “Toca defender los puestos de trabajo de la Bahía, es momento de defender un sector nuestro tan estratégico desde todas las administraciones”, ha zanjado.