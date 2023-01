El PSOE de Cádiz dará a conocer la campaña 'Tu pensión, nuestra acción'

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijòo, que "haya venido a Cádiz, al templo de la palabra, del constitucionalismo español, a predicar lo contrario de lo que hace". Así Ruiz Boix se ha referido al comportamiento del político gallego al no respetar los resultados electorales y por ende, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no cumplir con la Constitución y desbloquear la renovación del CGPJ así como despreciar el Estado de Derecho al no personarse cuando la Justicia lo llama a declarar.

De esta forma, el dirigente socialista cree que Feijòo viene a Cádiz “inhabilitado para presentar un plan de calidad institucional cuando le está abriendo las puertas de las instituciones a la ultraderecha". Entiende que su propuesta en torno a que gobierne la fuerza más votada “es un copia y pega de la que hizo Rajoy y después no cumplen como sucedió en Andalucía con un Moreno Bonilla que fue investido presidente con los peores resultados de su partido por obra y gracia de los votos de Vox, como sucedió en noviembre de 2019 cuando hubo que repetir las elecciones siendo el PSOE la fuerza más votada, o como pasó en los gobiernos de Castilla y León y Murcia”. Ruiz Boix critica que el líder del PP proponga cambiar las reglas del juego a cuatro meses de las elecciones con un plan que “ni siquiera ha consultado a los suyos y que después no aplican cuando les vienen mal dadas”.

Por otra parte, el secretario general ha presentado la campaña 'Tu pensión, nuestra acción', con la que el PSOE de Cádiz en coordinación con las direcciones regional y federal pretende dar a conocer los datos en cada municipio “para hacernos una idea del alcance que tiene una medida inédita como esta, en cuanto al número de pensionistas, cuantía de la pensión media, revalorización de las pensiones 2023 con comparativa del modelo de PP frente a la subida del Gobierno del PSOE, cuantía de la subida anual de la pensiones en la localidad así como la inversión total anual de las pensiones en el municipio”.

“Nos vamos a dirigir a los 225.448 pensionistas de la provincia que se van a ver beneficiados por la medida del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha explicado para apuntar algunas cifras como que en el año 2023 la subida mensual de las pensiones en la provincia es de 20.808.102,8 euros, situándose la inversión total mensual en 265.609.312 euros y alcanzando la inversión total anual en la provincia de Cádiz del Gobierno de España en concepto de pensiones la cifra de 3.718.000.000 euros. En la misma línea, ha subrayado que la pensión media en la provincia alcanza los 1.085,84 euros y ha comparado la subida con el modelo del PP que sería en virtud del 0,25 por ciento que ellos subían de solo 2,71 euros, “lo que da para un café y medio”, frente a la subida media con el PSOE que supera los 92 euros.

Con la campaña, Ruiz Boix ha asegurado que “queremos poner en valor que ningún gobierno puede mercadear con los sueldos de aquellas personas que lo dieron todo para que actualmente podamos disfrutar de la actual democracia, ya que son los verdaderos responsables de lo que hoy son nuestros pueblos y ciudades, pero sobre todo, son los que nos han proporcionado con su trabajo y sacrificio, el bienestar de las generaciones actuales, personas que muchas veces se han convertido en el principal sustento de aquellas familias que más se han visto golpeadas por la crisis”.

En otro orden de asuntos, Ruiz Boix comparecía junto a la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, para congratularse de las últimas noticias relativas a la inversión de 43 millones anunciada por la ministra Montero y el contratos de los tres buque logísticos para la armada de Reino Unido que afianzan la carga de trabajo en los astilleros hasta 2030 y que, según ha recalcado, “viven una etapa dorada, superando incluso las magníficas cidras que se dieron durante el Gobierno de Zapatero”. Ambos han querido agradecer el esfuerzo y la sensibilidad mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha cumplido con la promesa que realizó cuando vino a Cádiz en la campaña electoral de 2019 y dijo que no le faltaría carga de trabajo a los astilleros gaditanos. Los de Puerto Real, los segundos en tamaño de Europa, ha subrayado la alcaldesa puertorrealeña, que ha compartido con el líder provincial que ha sido una auténtica obsesión reflotar a los astilleros y ha asegurado que “la noticia es un respiro para muchas familias y tapa muchas bocas porque necesitábamos barcos además de fabricar componentes para las plantas eólicas y ya es una realidad”. Tanto Ruiz Boix como Amaya han lamentado que la Junta de Andalucía no invierta en el sector naval, en las empresas auxiliares que también se van a ver beneficiadas por los contratos logrados por Navantia.

“El teléfono me ha sonado siempre del Gobierno de España, nunca de la Junta”, ha precisado, incidiendo en que “es muy fácil no hacer nada y querer ponerse la medalla” y reprochando así que la Junta aprovechase el contexto la semana pasada para presentar el plan crece Industria. “Dicen que está terminado pero no sabemos en qué han invertido, cuántas empresas del sector auxiliar han sentido el aliento de la Junta este tiempo de incertidumbre, cómo avanza el CFA o si están dispuestos desde ese plan a contribuir en la reformulación de la nave de Puerto Real”, ha criticado el secretario general.

Por último, el secretario general de los socialistas gaditanos “se ha solidarizado como demócrata” con los militantes del PP que no han podido votar a su candidato a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, “quien siempre detrás de Teófila, lleva como una penitencia la imposición de Moreno Bonilla”. “Vino a presentarlo el único militante con poder de decisión para elegir, un malagueño que vive en Sevilla que decide que un jerezano se ponga al frente de la candidatura del PP por Cádiz”, ha apuntado dándole la bienvenida a su homónimo en el PP al reto de encabezar un cartel electoral.

Ruiz Boix ha ironizado con que la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, le hizo el trabajo el sábado al PSOE y le recordó a Moreno Bonilla en ese acto de presentación todo lo que queda pendiente de la Junta en Cádiz como Valcárcel, la Ciudad de la Justicia o el nuevo hospital. El secretario general le ha pedido al presidente andaluz que aclare en qué van a invertir los 572 millones anunciados para que no suceda como la última vez que vinieron con todo el boato a celebrar un Consejo de Gobierno al Oratorio de San Felipe Neri y resultó que la lluvia de millones que anunciaron para Cádiz iban en su mayoría para la provincia de Málaga, para iniciativas como el hospital malagueño con un coste superior a los 400 millones y que ha comenzado a construirse ya, mientras que para el de Cádiz aún no se han sentado a firmar el convenio con Zona Franca.