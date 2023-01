El PSOE de Cádiz pide a Moreno Bonilla que no financie organizaciones antiabortistas vinculadas a Vox

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que deje de financiar con dinero de los andaluces a organizaciones antiabortistas vinculadas a Vox que atentan contra los derechos de las mujeres. Así, anuncia que desde el Grupo Socialista se requerirá información detallada sobre las ayudas otorgadas por el PP en la Junta a la entidad Red Madre, que tiene presencia en San Fernando y en Jerez tanto en la anterior legislatura con el respaldo extraparlamentario de la ultraderecha como en el presente ejercicio en el que gestiona con mayoría absoluta

“Pedimos al Gobierno del PP que deje de minar los derechos de las mujeres”, ha reclamado Ruiz Boix que ha lamentado que “al final PP y VOX convergen en los mismos postulados retrógrados y desgraciadamente, las políticas de la ultraderecha se vienen consolidando en el Gobierno andaluz”. El dirigente socialista considera un error grave del PP que sigan subvencionando con más de 270.000 euros a la organización Red Madre, un colectivo que forma parte de la Federación europea de organizaciones Provida, “que preside nada más y nada menos que Jaime Mayor Oreja, histórico dirigente del Partido Popular, ex ministro y que tiene como reto la atención a mujeres gestante, a madres de niños de hasta tres años, pero que realmente lo que quieres es tratar de impulsar el que no haya un respeto a las leyes que nuestro país ha aprobado y que están vigente desde hace más de 20 años y que todos conocemos como la ley del aborto, que no es más que la de permitir a las mujeres decidir sobre su vida”.

Por tanto, apunta que “cuando hay una aplicación de leyes, que llevan ya más de 30 años en vigor, no entendemos como un Partido Popular que teóricamente es un partido de gobierno que ha tenido la oportunidad de gobernar nuestro país y por cierto de cambiar esas leyes con esa mayoría absoluta, como ahora favorece los intereses de la ultraderecha que parece que son los mismos que tienen”. En la misma línea, ha reprochado que sigan manteniendo recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la nueva ley del aborto que venía a favorecer nuevamente la decisión libre de la mujer sobre su vida. “Este dinero a Red Madre es para seguir creando esa red de colaboración con la ultraderecha para seguir favoreciendo los intereses de un Partido Popular que trata de impedir el derecho a la libertad que tienen las mujeres en nuestro país y también en Andalucía”, ha indicado.

Por eso, le pide al gobierno de Juanma Moreno, que no siga copiando las actuaciones, las decisiones que se vienen tomando en Castilla y León algunas de ellas claramente que contradicen la Constitución española y que contradice las leyes emanadas de dónde está la soberanía del pueblo español que es el Congreso de los diputados.