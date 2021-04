El PSOE no da por perdida la planta de Puerto Real y pide redistribuir la carga de trabajo

El PSOE de Cádiz no da por perdido la planta puertorrealeña de Airbus. Para combatir los negros nubarrones que sembró en el cielo de la Bahía de Cádiz el presidente de la Junta la pasada semana, cuando prácticamente vino a confirmar en su visita a esta provincia el cierre de la factoría, Manuel Jiménez Barrios, presidente de los socialistas gaditanos y portavoz adjunto de la formación en el Parlamento andaluz, ha asegurado este martes que la sede puertorrealeña de la compañía aeronáutica "tiene presente y futuro".

En su comparecencia presencial ante los medios de comunicación, el ex vicepresidente de la Junta aseguró que "no podemos permitir pérdida de industria en Cádiz. El Gobierno de España está trabajando para que no haya despidos ni cierres de plantas. Estoy convencido que el diálogo es el camino para encontrar las soluciones, que deben venir acompañadas de actuaciones de la empresa y de las administraciones".

Para Jiménez Barrios "es importante destacar que esto no es una crisis estructural, es una crisis coyuntural, y por tanto hay que establecer medidas coyunturales para evitar que haya un déficit mayor".

Explicó igualmente que en reuniones mantenidas con los trabajadores estos han trasladado la redistribución de las cargas de trabajo y de los paquetes como solución para dotar de viabilidad industrial a las plantas españolas, igual que ocurrió en los otros tres países del grupo. "Pedimos que se mantengan los compromisos industriales con nuestro país y con sus plantas, son base común a la hora de reivindicar la continuidad de las plantas y el mantenimiento del tejido productivo vinculado a Airbus en nuestro páis", dijo el dirigente socialista.

Recordo asimismo las palabas del presidente de Airbus España, que matizó las manifestaciuónes del COO de la empresa afirmando que "no hay nada decidido" y que por tanto "está abierta la vía de la negociación para dar soluciones conjuntamente con el Comité Interempresas. Por eso es el momento de actuar".

En cuanto a las líneas de viabilidad y aporta que el Ejecutivo maneja para la salvación de la factoría gaditana, Jiménez Barrios puso como ejemplo "la creación de un Aerofondo para el sector -incluido industrias auxiliares-, como vehículo inversor para que las empresas cuenten con capital flexible y a largo plazo para hacer frente a crisis económicas". Este fondo de casi 100 millones de euros estaría participado "al 33% por el Gobierno de España a través de la SEPI, por Airbus y un gestor de fondos de inversión, y en esta estrategia debería participar decididamente el Gobierno de la Junta de Andalucía en idénticos términos".

Considera el PSOE gaditano que la creación de una mesa de trabajo para afrontar la redistribución de la carga de trabajo "es esencial".

Plan Tecnológico Aeronáutico

Jiménez Barrios recordó la hoja de ruta desplegada por el Gobierno de España hasta ahora a través de medidas como el plan tecnológico hasta 2024 con 185 millones de euros ligado a los fondos de recuperación europea; las ayudas parcialmente reembolsables de 150 millones de euros para financiar la preparación de la próxima generación de tecnologías de energías sostenibles; la transformación de tres A330 en aviones de reabastecimiento en vuelo para el ejército del aire en los que Cádiz aporta componentes; los ministerios de Defensa e Interior comprarán 36 helicópteros H135 en una primera fase de seis años ampliable a 59 en una segunda fase; Interior se compromete a adquirir cuatro helicópteros H160 en los próximos seis años para la Guardia Civil y la Policía Nacional así como adquirir cuatro C295 que se ensamblarán en Sevilla y participa el CBC de El Puerto.

Jiménez Barrios pedirá al Gobierno andaluz que abra una línea de trabajo con Airbus para el desarrollo de tecnologías y de investigación para aumentar su competitividad (formación, robótica, sostenibilidad) que son su competencias. En este sentido, recordó que el anterior Ejecutivo socialista encargó un plan estratégico para el sector aeroespacial andaluz que lleva dos años en el limbo y es precisamente uno de los puntos de la PNL.

En su opinión, "Moreno Bonilla tiene que pasar de anunciante de la empresa para el cierre, de ave de mal agüero, a comprometerse con los trabajadores” y en este sentido, se preguntó en voz alta "¿qué le hemos hecho los gaditanos, porque parece que la ha tomado con Cádiz al negarle el pan y la sal y proyectos como Valcárcel, la Ciudad de la Justicia o el nuevo hospital. Si esto ocurriera en Málaga, ¿actuaría igual?”, dejó caer para lamentar que el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) “es ya casi una broma después de dos años y medios”.

“El Gobierno andaluz debe participar en el Aerofondo y no hacer como en Abengoa, Alestis, Airnova donde ha mirado para otro lado mientras se cerraban”, señaló antes de preguntarse “para qué sirve un Gobierno como el de las derechas andaluzas si cuando hay una crisis industrial como la que nos afecta no está ni se le espera”.

Jiménez Barrios concluyó pidiendo la cohesión de todas las fuerzas políticas y sociales en defensa de la industria gaditana con dos elementos claros: "No al cierre y redistribución de la carga de trabajo por un lado y por el otro, implicación de los Gobiernos de España y Andalucía en la mesa de diálogo para evitar despidos y superar la actual crisis". “El Gobierno de España con sus compromisos lo está haciendo y confiamos en su trabajo pero es necesario que se vea acompañado por el Gobierno andaluz”, ha insistido.