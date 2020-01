El PSOE ya tiene más asesores que diputados en la Diputación de Cádiz

El PSOE ya tiene más asesores que diputados en la estructura de la Diputación Provincial de Cádiz. Es más, a cada diputado socialista, que son 14, casi le toca dos asesores de media por cabeza, ya que el personal eventual de confianza se ha disparado hasta las 25 personas, si se suman los 20 que corresponden al gobierno provincial que preside Irene García y los cinco más que dependen del Grupo Socialista en esta institución.

Después de las elecciones municipales de mayo que permitieron su reelección como presidenta, Irene García cerró un acuerdo con el partido La Línea 100x100 para aumentar su nómina de asesores de 15 a 20. A lo largo del verano se conoció la identidad de los 13 primeros cargos de confianza del gobierno provincial y ha sido en esta semana cuando el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha completado esta relación de 20 asesores. Se da el caso de que ninguno pertenece a La Línea 100x100.

Entre la suma de esos 20 asesores del gobierno y los cinco que dependen del Grupo Socialista hay cuatro alcaldes actuales, otros cuatro ex regidores y hasta seis dirigentes que fueron candidatos a alcaldes en la provincia de Cádiz el año pasado o en elecciones municipales precedentes sin que obtuvieran el éxito. Pero también han encontrado acomodo en la Diputación al menos tres socialistas que años atrás habían tenido puestos de responsabilidad en el organigrama de la Junta de Andalucía.

De los 20 asesores del gobierno provincial, Irene García decretó que hubiera dos por encima del resto: Eva Leal y Juan Ramón Aramburu, que perciben cada uno 60.000 euros anuales como directora del Gabinete de Presidencia y director del Gabinete de Comunicación, respectivamente.

Entre los otros 18 asesores, que perciben un salario bruto anual de 39.000 euros, hay cuatro alcaldes cuya gestión diaria está mucho más centrada en sus respectivos ayuntamientos que en la Diputación. Son los casos de los regidores de San José del Valle (Antonio González Carretero), Torre Alháquime (Pedro Barroso), El Gastor (Isabel Moreno) y Algodonales (Ángel Acuña). También están en nómina de la institución provincial tres ex alcaldes socialistas como Pascual Collado (Jimena), Miguel Ángel Carrero (Puerto Serrano) y Antonio Venegas (Benaocaz) y otros tres dirigentes del PSOE que fueron candidatos a alcaldes sin que ganaran las elecciones en sus municipios, como son los casos de Mari Loli Varo (Barbate), Miguel Guerra (Trebujena) y Juan María Cornejo (Medina Sidonia). En esa misma situación se cuentra Eva Leal, aunque ella no fue alcaldable en Conil el año pasado sino en 2011.

Entre los tres socialistas que han aterrizado en la Diputación tras ocupar cargos en la Junta destacan la olvereña Remedios Palma y la isleña María Colón. La primera fue delegada territorial de la Junta en Cultura y Educación y la segunda fue concejala en San Fernando, parlamentaria andaluza y coordinaria de la Agencia Andaluza del Voluntariado. En la Diputación sigue también la chiclanera Dolores Virués, quien fuera muchos años coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.

Los cinco asesores restantes del gobierno son Marta Bernal (concejala del PSOE en Los Barrios), Ana María Jarillo (concejala en Algeciras), José Antonio Cano Durán (militante de Cádiz capital), Jorge Jiménez Serrano (militante de San Roque) y el periodista chiclanero Cristóbal González.

A esta cifra de 20 asesores hay que sumar cinco más que dependen del Grupo Socialista y en el que hace poco se jubiló Cristóbal Rivera, que fue 32 años alcalde de Setenil. Entre estos asesores hay otra ex alcaldesa (María José Villagrán, de Algar) y otros dos alcaldables que fueron derrotados en las urnas: José Antonio Narváez (Alcalá del Valle) y Diego López (Villamartín). Los dos asesores restantes son Joaquín Macías, ex concejal y ex secretario local del PSOE de Arcos, y la militante de San Fernando Juana Rodríguez Muñoz.

Nunca jamás se había llegado a la cifra de 20 asesores en el gobierno de la Diputación de Cádiz. En los años de Rafael Román (1995-2003) como presidente esa cifra llegó hasta los ochos cargos de confianza; con Francisco González Cabaña (2003-2011) se subió luego hasta los 16 pero habiendo siempre pactos por medio –una vez con el PA y otra con IU– y dejando siempre algunas plazas vacantes; José Loaiza (2011-2015) redujo posteriormente su nómina de asesores hasta los 13; y en 2015 Irene García subió esa cifra hasta los 15 asesores, aunque merced a un pacto previo con un PA que se reservó dos plazas.