El PP de Cádiz exige la dimisión inmediata del alcalde de San José del Valle

Tras conocerse la condena del alcalde de San José del Valle a 9 años de inhabilitación por prevaricación, el PP de Cádiz ha exigido la inmediata dimisión de Antonio González Carretero. Los populares entienden que "no debe permanecer ni una hora más en su cargo”.

La portavoz provincial del PP, Paula Conesa, ha destacado en un comunicado que la sentencia de la Audiencia Provincia de Cádiz afirma que el alcalde actuó con “conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley”, por lo que ha reclamado que “asuma responsabilidades”.

Los populares han lamentado que la forma de actuar del regidor vallense "no es algo puntual". "Son muchos los excesos del alcalde tanto en sus decisiones como en sus formas. Antonio González no está a la altura de su cargo", dicen los populares.

Asimismo, el PP recuerda que son varias las causas judiciales que aún tiene abiertas, además de la petición de su reprobación, pendiente de la celebración del próximo pleno municipal por “su trato humillante” hacia una concejala.

Paula Conesa ha pedido a Ruiz Boix y a la dirección provincial del PSOE que dejen de mirar a otro lado “porque desde hace años son conocedores de la actitud de Antonio González y de lo que ocurre en San José del Valle, no pueden seguir ignorándolo por más tiempo”. Para el PP, "el PSOE no puede dar lecciones de ética y ejemplaridad, no puede atacar a otros política e incluso personalmente, pedir a los demás responsabilidades y dimisiones y, al mismo tiempo, hacer como que no ocurre nada con los suyos. Se les llena la boca hablando de corrupción y de moralidad política pero no hacen nada cuando son socialistas los que están afectados por ella”, concluye el comunicado del PP.

AxSí también ha pedido la dimisión de González Carretero tras conocerse su condena de inhabilitación por condonar el pago de tasas a feriantes en 2016 pese a que ocuparon suelo público.