La caída de los cruceros mancha el balance de Navantia Reparaciones en la Bahía de Cádiz

El año 2020 acaba en la Unidad de Reparaciones de Navantia en Bahía de Cádiz de manera satisfactoria, en términos globales, pese a las complicaciones derivadas del impacto de la pandemia de Covid-19. El director del astillero, Joaquín Hernández Rocha, cree que ese balance es positivo por varios motivos. El primero, porque desde el punto de vista preventivo la reacción fue inmediata tanto en la empresa y como en la unidad de Reparaciones. Desde el punto de vista de mantenimiento de la carga de trabajo, se ha conseguido mantener un volumen de actividad bastante importante en los centros de San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Rota.

El mercado se ha comportado, no obstante, de forma desigual en las cuatro líneas de actividad de la Unidad de Reparaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz: dos de carácter militar (Armada Española y US Navy) y dos de carácter civil (cruceros y actividad civil convencional).

En cuanto a la actividad militar, con la Armada Española es destacable el hecho de que, incluso en los momentos más complicados y duros del confinamiento, se mantuvo la actividad mínima esencial, lo que permitió a los buques mantener la operatividad fundamentalmente en aquellos que tenían misiones vinculadas a la sanidad, acciones hospitalarias y los buques estuvieron dispuestos para cumplir sus misiones.

Además, a lo largo del año, se han desarrollado obras importantes como las del Juan Carlos I o la varada de la fragata Canarias, que se han terminado recientemente dentro de los plazos previstos. En San Fernando, también se está terminando en estos momentos una varada importante en el buque hidrográfico Malaspina. A todo ello hay que unir el día a día del mantenimiento del resto de unidades, lo que lleva a concluir que se ha conseguido mantener la operatividad de los buques.

Con la US Navy también hay que resaltar que se han realizado todas las inmovilizaciones previstas. “Además, tanto Navantia como la marina estadounidense han interactuado satisfactoriamente cada vez que se ha producido una situación indeseada en cuanto a posibles contagios de Covid”, indican fuentes de la empresa. En ese sentido, el cliente ha reconocido la buena gestión realizada en cuanto a aplicación de protocolos, según la empresa pública española.

En cuanto a la actividad civil ligada a los cruceros, el impacto ha sido fuerte desde el mismo momento en el que el mercado mundial quedó paralizado como consecuencia de la pandemia de coronavirus. No obstante, la parte positiva es que los contactos con los clientes siguen existiendo y van actualizando sus planes de mantenimiento, aunque con modificaciones continuas en función de cómo va evolucionando la pandemia. Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz confía en que esta sea una situación transitoria y que se retome el pulso a este segmento de actividad, no de manera inmediata, pero sí a medio plazo.

En cuanto a la actividad civil convencional, la obra principal de este año ha sido la del Solitaire, lo que está permitiendo mantener una ocupación de diques bastante aceptable a pesar de las circunstancias. Para el director, y en términos globales, “ha sido un año que, aunque no cumple con las expectativas que teníamos el año pasado, si ha sido suficientemente bueno como para sentirse satisfecho del trabajo realizado”.

El Solitaire lleva desde junio varado ya que tiene una obra muy importante. Es la principal varada acometida en el astillero de Cádiz durante este año. Los trabajos empezaron el pasado verano verano, y terminarán posiblemente a finales de enero o mediados de febrero del año próximo.

Nivel de empleo satisfactorio aunque no de récord

En relación con el empleo, Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz tenía unas expectativas muy altas. El año 2019 marcó un hito sin precedentes y se confiaba en que 2020 lo superara. Pero la pandemia ha hecho que ese objetivo no se cumpla. Por lo tanto, al contrastar el volumen de actividad que se ha mantenido con las expectativas, hay una diferencia importante.

La causa es que todos las reformas de cruceros previstas a partir de marzo, en el que se esperaban obras de gran entidad, fueron canceladas o pospuestas. Por lo tanto, la empleabilidad ha caído, aunque se mantienen cuotas importantes dentro de las circunstancias.

Ahora mismo, en Reparaciones en Rota, hay más de 400 personas que están trabajando de manera bastante estable, tanto para la Armada Española como para la marina estadounidense. En el astillero de Cádiz entran ahora en torno a un millar de trabajadores, tanto mano de obra directa como auxiliar, según los cálculos de la compañía. En el caso de San Fernando, el volumen de trabajo que genera la actividad de reparaciones ocupa en torno a 250 o 300 trabajadores.

Previsiones

Las previsiones para 2021 incluyen, para Joaquín Hernández, un hito relevante, como es la renovación de contrato con la marina de Estados Unidos al que Navantia ha optado y confía conseguir. En el caso de que así sea, esto significará, presumiblemente a partir de este año, un volumen de actividad superior al que hay actualmente.

En cuanto a la Armada Española, como cliente estratégico para Navantia, la previsión es mantener un volumen de actividad similar al habitual. En relación al mercado de cruceros, sigue en un estado muy volátil y aunque los clientes anuncian que pretenden hacer obras de mantenimiento y refit, éstas no terminan de consolidarse. Actualmente se está trabajando de manera tímida en el crucero Carnival Victory, en el astillero de Cádiz, y que volverá al dique de Puerto Real, posiblemente, sobre marzo-abril.

Y para finalizar, en relación a la actividad civil convencional, al tener mayor disponibilidad de diques y capacidad de gestión, la unidad de Reparaciones es capaz de atender mejor este segmento del mercado. Por ello se confía en que “también aporte su granito de arena para mantener un volumen de actividad, que esperemos sea tan aceptable como, al menos, el de este año”, finaliza el director.