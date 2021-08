Manuel Luna, presidente de Fedeco: "Los ayuntamientos y el comercio deben ir juntos para dinamizar los centros históricos"

Manuel Luna representa a las entidades comerciales de la provincia como presidente de Fedeco. Esta federación aglutina tanto a asociaciones como a centros comerciales abiertos –que también acogen a hostelería–. "La administración autonómica admite la fijación de un área determinada a partir de unas características para darle es calificación", detalla. Fedeco pertenece a la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), "aunque nosotros tenemos una línea propia de defensa del sector comercial". También forman parte de la Confederación de Comercio de Madrid.

–¿Es fácil poner de acuerdo a tantas entidades diferentes?

–Nuestra forma de organización y de cohesión interna entre todas las asociaciones y centros comercial abierto no la he visto en otro sitio. Estoy orgulloso de cómo funcionamos, cómo consensuados, cómo analizamos los problemas de unos y otro. Tenemos un foro de diálogo. y todos los sitios, Cádiz, Ubrique, Conil, Algeciras o Jerez, hablamos cuando tienen un problema, debatimos y planteamos alternativas. Incluso organizamos las juntas para ver si hace falta ir ante alguna administración. Somos pioneros en esa forma de trabajar, un ejemplo. Cuando en una ciudad se sube un escalón se transmite a todas para ver si podemos replicarlo en otras ciudades. Es importante que los ayuntamientos vayan de la mano de los centros comerciales abiertos y las asociaciones. Si no es imposible funcionar y que desarrollen su labor al cien por cien para dinamizar los centros comerciales e históricos. Se tienen que concienciar de la labor que hacen estas entidades.

–¿Los centros comerciales abiertos, las zonas comerciales de las ciudades, sufren sin las franquicias y grandes marcas?

–Hay un problema. Debería haber una ley que fijara que dentro de esa área reconocida por la administraciones todas estas marcas deberían participar de la cuotas. Van de forma independiente. Pero es verdad que son tractoras, y toda el área se beneficia de su presencia. Aunque no colaboren de forma directa, sí atraen al público al centro. Una marca de prestigio tiene esa fuerza también para dar publicidad a su ubicación.

"Una calle vacía sin comercio crea una ciudad muerta. Los comercios damos luz, damos vida, y necesitamos protección"

–¿Funcionan bien los centros comerciales abiertos?

–Debería haber más apoyo a sus gerencias, pero la nueva orden de la Junta nos deja desprotegidos. Ahora considera cuestiones que se deben atender y reforzar, pero nos quitan la ayuda para los gastos fijos. Una gerencia tiene unos costes importantes, que se cubrían con las subvenciones y ahora no puede ser así, a pesar de estar en un momento delicado. No es fácil ser un centro comercial abierto. Por eso le pido a la Junta que vuelva a mirar este punto. Es necesario que los gerentes estén subvencionados, sin ellos es imposible funcionar. Alguien tiene que dar órdenes y comprobar que se cumplen.

–¿Entonces ya no pueden costear los gastos de gerencias con las ayudas?

–La figura de la gerencia de los centros se queda fuera. Si no es porque se haga una promoción no se puede justificar su gasto. Pero es un trabajo de tramitación, de desarrollo de propuestas, de atención continua a los asociados y no de dos horas de una promoción. Va a ser bastante difícil mantener esta figura a tiempo completo.

–Parten en desventaja con los centros comerciales cerrados.

–En este caso tienen oficinas con un director, con sus medios económicos, y para una promoción tienen una dotación económica grande. Pueden tirar de 70.000 euros para una campaña de Navidad, mientras una asociación media puede tener 4.000 euros, por ejemplo. Todos los que componen el centro comercial tienen que acatar la orden de la gerencia. En los abiertos sin esa gerencia que da unión en la gestión, ¿cómo se trabaja en que esas actividades se realicen de manera conjunta? ¿Cómo voy a contratar a alguien por dos horas y después lo llamo dos meses después? Una oficina de este tipo no se puede seguir a ratitos. Es una figura fundamental y necesaria, con una gestión continuada que sepa lo que lleva entre manos. Ahora mismo se debe proteger al pequeño comercio, que es el más débil en la cadena, que solo tiene a la asociación para que le ayude con las gestiones ante un ayuntamiento, para tramitar una subvención o para ver cómo pone en marcha una web. Por eso, pedimos que las gerencias vuelvan a subvencionarse.El comercio tradicional no solo se enfrenta a las grandes franquicias y los centros cerrados, el mercado ha cambiado radicalmente y hay otros factores: el comercio electrónico, con grandes plataformas que nos están volviendo locos, con unos almacenes impresionantes que te traen el producto de todas las partes del mundo en 24 horas. El mundo está cambiando y por eso necesitamos protección, ayuda y que los centros de las ciudades no se queden vacíos.

"El comercio tradicional se enfrenta a los centros cerrados y las franquicias pero también a las grandes plataformas de comercio electrónico"

–Es triste ver los locales sin actividad en los centros.

–Una calle vacía sin comercio es una ciudad muerta. Damos luz, damos vida, por eso necesitamos protección y ayuda para que las ciudades no pierdan su idiosincrasia. No hay dos ciudades iguales, porque no hay zonas comerciales iguales. Cuando visitas una ciudad, paseas por su centro y ves los monumentos pero también las tiendas o sus restaurantes. Eso se debe conservar. La ayuda al comercio debe ser directa y real, y por eso las dos partes deben sentarse para ver qué se necesita y que se doten partidas no sobre como ellos creen que debe ser.

–Repite lo de ahora, y supongo que también piensa en la situación por la pandemia.

–El comercio no llega al día 25. La actividad va este año a bocados, con altibajos. En julio está algo mejor, pero sin llegar a los índices del 19. Se va vendiendo un poco más, pero con unos costes tremendos, y encima con la subida de los indirectos como la gasolina o la luz. Vamos teniendo más esperanza, aunque con el miedo del virus.