La Junta realizará mediciones de CO2 en las sedes judiciales de Cádiz sin ventilación natural

La Junta de Andalucía ha acordado realizar mediciones de CO2 en aquellas sedes judiciales de Cádiz que no cuenten con ventilación natural como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19 en estas dependencias. El Gobierno andaluz ha adoptado esta decisión después de que los sindicatos con representación en Justicia trasladaran esta petición al Comité Sectorial de Seguridad y Salud.

El pasado miércoles se abordó precisamente en este comité el problema de ventilación que adolecen, antes incluso de que estallase la crisis sanitaria del coronavirus, varios edificios judiciales de la provincia de Cádiz.

Según la Consejería de Justicia, todas las sedes judiciales gaditanas que no disponen de ventilación natural, cuentan con un sistema artificial de ventilación forzada. Pese a ello, los sindicatos solicitaron la realización de mediciones en estos espacios y la Junta se ha comprometido a llevarlas a cabo. Para ello, se van a adquirir medidores de CO2. De esta forma, en aquellos emplazamientos que los que no se cumplan los parámetros establecidos (50 metros cúbicos por persona y hora), se tomarán las "medidas necesarias", las cuales no han sido concretadas por el momento.

La Junta de Andalucía incide en que la Administración de Justicia cuenta con medidas anti Covid desde el inicio de la pandemia, "de hecho, el Comité Sectorial de Seguridad y Salud se convocó el pasado 13 de marzo de forma permanente para abordar cualquier cuestión relacionada con el coronavirus", aseguran desde la administración regional.

"Este comité aprobó el protocolo para Justicia con el acuerdo y aprobación de todos los sindicatos el 29 de abril. Fue una de las primeras administraciones en hacerlo y desde entonces se ha ido actualizando conforme a las necesidades que han ido surgiendo y a los cambios que Sanidad y Salud han ido marcando", apunta la Consejería de Justicia, que añade que "el comité está en constante contacto y se reúne de forma periódica" para gestionar y solventar cualquier nueva medida a implantar frente al Covid.

En cuanto a la falta de vigilancia en el acceso a algunas sedes judiciales de Cádiz, la Junta subraya que todas las dependencias "tienen asignado un número determinado de agentes de la Guardia Civil" para desempeñar esta labor.

Asimismo, el Gobierno andaluz recuerda que los aforos están limitados en todos los espacios, ya sean salas de vistas, de espera... Además, se han dado instrucciones a la Guardia Civil para que disuada las posibles aglomeraciones de personas que se puedan dar en determinados momentos en las sedes judiciales de la provincia.

Por último, la Junta asevera que la Administración de Justicia es la única que ha realizado test en dos ocasiones al personal funcionario.