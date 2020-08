–El Colegio de Médicos de Cádiz ha emitido recientemente un comunicado para advertir que sancionará a los facultativos negacionistas del coronavirus. ¿Tiene constancia de algún facultativo negacionista en la provincia gaditana?

–No, no en estos momentos, pero desde el Colegio de Médicos sentimos la obligación de manifestar un posicionamiento claro y rotundo frente a unas actitudes que se apartan de la evidencia científica y que llevan confusión a la población. Los médicos somos referentes en salud y nos debemos a un Código de Deontología, del que nosotros mismos nos hemos dotado. Como médicos debemos trasladar a la población las evidencias científicas en salud. No caben tibiezas en este sentido. No podemos admitir que nadie que ejerza esta profesión haga de la desinformación una aliada del virus, sino que debemos tener un papel protagonista a la hora de trasladar a la población un mensaje de responsabilidad para que no dé credibilidad a teorías pseudocientíficas.

–¿En qué consistirán exactamente esas sanciones anunciadas?

–Como en cualquier otra circunstancia, si tenemos constancia de un hecho que pueda ser contrario a nuestro Código de Deontología, la primera actuación sería abrir una información previa por parte de nuestra Comisión de Deontología. En función de la valoración que de esos hechos pueda hacer esta Comisión y de su gravedad, podría pasar a una segunda fase en la que se incoaría expediente disciplinario al colegiado por presunta infracción del Código de Deontología Médica.

–¿Será el propio colegio gaditano el que lleve estos casos ante la Fiscalía?

–Si la actuación del profesional pudiera tener indicios de delito contra la salud pública o de otro tipo, el colegio lo pondría en conocimiento de la Fiscalía para que valore si efectivamente se ha producido la comisión de dicho delito y actúe en consecuencia.

–La existencia de esta vertiente contraria a las autoridades sanitarias genera dudas a la población, ¿cómo aclararlas?

–Como he dicho, un agente de salud como es el médico no puede, en su faceta profesional, pasar a ser un foco de confusión o de desinformación. Nuestra guía tiene que ser siempre la evidencia científica, que sigue una línea rigurosa y bien diferenciada de estas conductas aisladas. La información que parte de las autoridades sanitarias y también desde los Colegios Profesionales Sanitarios y de los agentes de salud es bien conocida por la población y éstas y no otras deben seguir siendo las únicas fuentes contrastadas y fiables.

"La irresponsabilidad de unos termina por arruinar la responsabilidad de la mayoría”

–Como presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, explique, una vez más, por qué es necesario llevar mascarilla sí o sí. Por qué hay que permanecer en cuarentena si se ha estado en contacto con un positivo.

–Porque junto con el mantenimiento de una distancia interpersonal adecuada, el uso de las mascarillas es la actuación preventiva más eficaz, y porque es una responsabilidad que asumimos con los demás, con nuestros familiares y a diario en la convivencia ciudadana. Ese ejercicio de responsabilidad es un deber ciudadano, no un mero gesto solidario. Además, ya hemos conocido y padecido las consecuencias y el alcance real de esta pandemia, que son dramáticas. No lo convirtamos en parte del pasado. Seamos conscientes de que en cada gesto del presente nos jugamos el futuro.

–En lo que llevamos de agosto, la provincia ha superado los 1.000 contagios. ¿Se puede hablar de una segunda oleada?, ¿qué debemos hacer ahora?

–El virus nos recuerda cada minuto que está entre nosotros. Conocemos más sobre cómo actuar sanitariamente frente a él que en la fase más crítica de la pandemia y además las medidas de prevención se han demostrado y siguen destacándose como las más efectivas. Debemos por tanto seguir observando y cumpliendo estas medidas. Ser muy estrictos con los aislamientos en los casos que así se prescriban, seguir haciendo educación en salud mediante los códigos que mejor entiende la juventud…

Estamos a tiempo de evitar medidas drásticas de limitación de la movilidad, que supondrían un retroceso y que no podemos volver a asumir.

"La Atención Primaria requiere de un mayor refuerzo y reconocimiento"

–Las quejas por falta de personal en Atención Primaria se repiten este verano. Precisamente la Atención Primaria es el primer buque de contención ante el Covid. ¿Por qué los refuerzos no llegan incluso en plena pandemia?

–Los profesionales de Primaria han sido los más castigados en la primera fase de esta pandemia, en términos de vidas, de salud y de esfuerzos. Ahora han asumido nuevas funciones como el rastreo de casos sospechosos y la atención telefónica que complementa, sin sustituir, a la asistencia presencial y a domicilio.

Desde el Colegio de Médicos venimos diciendo desde mucho antes de esta pandemia que la Atención Primaria requiere de un mayor refuerzo y reconocimiento, acompañados de una reestructuración de este primer nivel que racionalice la demanda asistencial y dé al profesional la capacidad de realizar una verdadera labor primaria de salud, que otorgue más protagonismo a las actuaciones preventivas, a la docencia y a la investigación.

–¿Cómo encontrar el equilibrio entre salud y economía?

–Son compatibles y no contrarias en la ecuación. Debe entenderse que cuanto más se prolongue en el tiempo la crisis sanitaria, más profunda y duradera será la huella económica. Ésta es otra razón de peso para entender que solo desde la concienciación colectiva estaremos dando los pasos correctos para una recuperación en ambos frentes, que sea lo más rápida y simultánea posible.

–Lance un mensaje a la población gaditana en vistas de la situación actual.

–Es justo reconocer que el comportamiento de la población está siendo muy estricto en términos generales durante estos largos meses pero la relajación de una parte en las medidas está generando de nuevo datos muy preocupantes. La irresponsabilidad de unos termina por arruinar la responsabilidad de la mayoría restante.

Debemos seguir insistiendo en la responsabilidad personal y que cada uno de nosotros extienda ese ejercicio de pedagogía en su esfera doméstica y más cercana. Esta pandemia debe enseñarnos para el futuro la importancia de cuidar de nuestra salud, de anticiparnos a la enfermedad mediante modelos de vida saludables y de interiorizar esas actitudes de prevención que nos lleven a poner la salud en primer término.