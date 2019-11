El almirante Juan Rodríguez Garat escribe su 'Manual de usuario de la Armada'

El almirante Juan Rodríguez Garat presenta este viernes en Cádiz el Manual del usuario de la Armada española (reflexiones sobre el monopatín de Ignacio Echeverría), un libro que escribió durante su etapa como Almirante de la Flota en Rota (2015-2018), y con el que intenta que los españoles, “los verdaderos usuarios de la Armada”, la entiendan y sepan la responsabilidad que tienen para utilizarla como una herramienta para un mundo mejor.

La inquietud por escribirlo, explica el propio almirante, surgió “durante las conferencias que daba como Almirante de la Flota". "Me di cuenta de que solo asistían los convencidos y un poco de la impotencia que sentí surge este libro, porque no tengo otra forma de dialogar con los españoles sobre esto”, apunta el actualmente director de Historia y Cultura Naval del Museo Naval. “Espero que con este libro algún lector de pie a algún debate entre su familia y amigos, que entienda que los temas de la defensa nacional, del empleo de la Armada también merecen nuestra atención”, añade, una publicación que intenta también "combatir los prejuicios" sobre las Fuerzas Armadas .

Y es que, señala,“quizás sea una manera sencilla de decirlo, pero la Armada, las Fuerzas Armadas, son una herramienta para enfrentarse al mal, una herramienta para arreglar parte de los problemas del mundo”. Las guerras, la violencia, el crimen organizado,... son “lacras que por desgracia siguen vivas en el siglo XXI”, en un mundo en el que se gasta “más dinero en armamento que lo que se gastó en el momento cumbre de la guerra fría”-apunta-, y “la Armada es una herramienta bastante mejor que un monopatín” para hacerles frente. Garat se refiere así al acto heróico de Ignacio Echeverría, gallego que se enfrentó con este elemento a unos terroristas en Londres y que le costó la vida, una acción con la que hila en su ensayo para invitar a la reflexión.

Rodríguez Garat considera una responsabilidad entender - “ya en ocasiones no es bien entendida-, las Fuerzas Armadas, la Armada y su complejidad, “porque al fin y al cabo es el pueblo español quien tiene que decir qué quiere que hagamos pero tiene que tomar esa decisión con conocimiento de causa” y este manual -cuya versión digital se puede descargar de forma gratuita en la web de la Armada- le ha parecido una interesante forma de llegar a más gente y abundar de camino en la llamada Cultura de Defensa.

Su intención es que "cuando lean las noticias en los periódicos sobre lo que hacen nuestras fuerzas en el Líbano, que sepan por qué estamos ahí, que las lean con el espíritu crítico como las noticias de economía y de política", asevera. Y “es verdad que prácticamente todas las encuestas nos tratan bien –añade– y se apoyan las operaciones de paz, donde al fin y al cabo estamos metidos sirviendo al pueblo español, pero eso no significa que nos entiendan bien, eso no significa que muchas veces no vayamos a esas operaciones a rastras de las decisiones de otros pueblos que sí que las entienden, o porque el pueblo español piense que nuestra seguridad depende de la seguridad del Líbano”.

Didáctico y accesible

Así, el Manual de usuario de la Armada española trata de explicar de forma didáctica y accesible al profano por qué España necesita una Armada - que está otra vez en los mares "después de un largo periodo de aislamiento en el siglo XX"- y cuál es su papel al servicio de una sociedad que anhela la paz. Al mismo tiempo, explican trata de convencer al lector de que siendo la Armada- y el conjunto de las Fuerzas Armadas, una mera herramienta la responsabilidad final de lo que se haga con ella es del pueblo español.

Por ello, en lugar de desentendernos de los asuntos relacionados con la defensa nacional , cada uno de nosotros -señala la sinopsis- "es responsable de formarse una opinión madura y libre de prejuicios, que pueda iluminar los pasos de España en el largo camino que la humanidad tiene que recorrer para construir el mundo en paz que todos soñamos".

La presentación será este viernes en el Baluarte de los Mártires, en un acto organizado por la Fundación Cajasol y la Armada.

El almirante Juan Rodríguez Garat ingresó en la Armada en 1974 y desde su graduación ha permanecido 24 años en destinos a flote. Ascendió al almirante en 2015, ha sido jefe de Personal, Almirante de la Flota y, ya en la reserva, es director de Cultura y Historia y Cultura en el Museo Naval.