Jiménez Barrios: "La coherencia en política es un valor incuestionable"

La decisión de Irene García de abjurar del susanismo ha escocido, y mucho, entre los militantes socialistas de la provincia de Cádiz que siguen fieles a la ex presidenta de la Junta y aún secretaria general del PSOE andaluz. Esto lo reconoce Manuel Jiménez Barrios, ex vicepresidente de la Junta, aunque ayer públicamente no quiso cargar las tintas contra la dirigente sanluqueña. "Lo que tenía que decirle a Irene García ya se lo he dicho en privado y, por una cuestión de educación, no voy a airearlo", dijo el también presidente provincial del Partido Socialista.

Jiménez Barrios parte de la premisa de que la decisión que tome cada compañero de partido en estas primarias debe ser respetada. "Faltaría más que cada uno no pudiera decantarse por la opción que vea mejor para el partido", aseveró con firmeza. Pero dicho esto, también apostilló que "son los que cambian de bando los que tienen que dar explicaciones a la militancia, y no los que seguimos en el mismo sitio".

A este respecto, Jiménez Barrios recuerda que desde el congreso provincial de 2012 en el que Irene García llegó a la secretaría general del PSOE de Cádiz "en esta provincia se formó una mayoría en el partido que nos permitió ir ganando los congresos con solvencia. Muchos nos mantenemos aún en esa misma mayoría pero otros y otras ahora han decidido romperla sin que sepamos aún el porqué". Y a renglón seguido apostilló que en política, al igual que en todos los aspectos de la vida, "la coherencia es un valor incuestionable".

Una cosa que preocupa mucho a Jiménez Barrios es la visión que el PSOE de Cádiz puede estar dando no sólo ante los ojos de la militancia sino de su electorado. En este sentido, entiende que entre los socialistas gaditanos que han dicho que van a apoyar a Juan Espadas en estas primarias "parece que hay dos bandos diferenciados que no se pueden ver, con plataformas y comunicados que suscriben unos sí pero otros no". Y añade: "Eso es muy extraño y da la impresión de que hay gente que está pensando más en el posterior congreso provincial del partido, aunque eso no es lo que se debate ahora".

Al hilo de todo esto Jiménez Barrios defendió la imagen de Susana Díaz "que tiene todo el derecho del mundo a intentar recuperar la Presidencia de la Junta porque fue ella quien ganó las últimas elecciones andaluzas y sólo la unión de las tres derechas pudo derrocarla".