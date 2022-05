Irene García sobre su sustituto en la Diputación de Cádiz: "Eso a mí no me corresponde"

"Me vais a permitir que sea la primera vez que diga: eso a mí no me corresponde". Así ha empezado a responder la actual presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, a la pregunta sobre quién será su sustituto al frente de la institución. García encabeza la lista del PSOE por la provincia en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio y, una vez obtenga el acta de diputada, ambos cargos serán incompatibles.

"Como ya he trasladado yo me iré cuando sea incompatible, cuando tome posesión como parlamentaria. Hasta ese momento estoy ejerciendo como se está viendo -este jueves se ha reunido con los alcaldes de la provincia- y lo haré hasta el último minuto", ha dicho la socialista, incidiendo en que no tendrá ninguna capacidad de decisión para este asunto del relevo. "Es una cuestión que, en función de los estatutos tienen un trámite y tendrán que decidir los órganos que tengan que decidir", ha manifestado.

"Es más yo quisiera o no quisiera que fuese un compañero o compañera, es que no voy a tener ninguna capacidad de decisión, primero porque dejaré de ser diputada provincial y por tanto no formaré parte del grupo provincial al que sí hay que consultar eso lo dice claramente en los estatutos", ha aclarado y "en segundo lugar porque la decisión está en los órganos del partido que le compete". "Si recordáis lo que ocurrió precisamente en Huelva y Cáceres hubo una reunión previa para conocer el parecer de los diputados y diputadas", ha insistido.

"El gobierno sigue y los mismos diputados"

La presidenta ha defendido que sea quien sea "tengo la plena garantía de que este tipo de actuaciones va a continuar -refiriéndose a la inversión de 41 millones que ha presentado este jueves- y es lo que he trasladado a los alcaldes. "Nadie va a venir y se va a atrever a quitar planes de empleo, de inversiones, los consejos de Alcaldías y la cercanía que ha compartido la diputación con los ayuntamientos". "Eso un modelo de gestión que hemos implantado en esta casa que va a ser muy complicado que se elimine. Tengo la tranquilidad personal que más allá de mí, el gobierno sigue y siguen los mismos diputados".

Los plazos, una vez que el pleno de por conocida su renuncia, sería de unos días con un presidente en funciones -uno de los vicepresidentes, que son José María Román y Francisco Javier Vidal (La Línea 100x100)- para luego convocar un pleno para el nuevo presidente, igual que la normativa de los ayuntamientos.

Todo apunta a que será Juan Carlos Ruiz Boix, actual diputado de Hacienda y secretario general del PSOE de Cádiz, aunque de momento los socialistas no han confirmado el nombre. El actual líder de los socialistas gaditanos ya dijo la semana pasada, cuando presentó junto a Irene García la candidatura a las andaluzas, que lo confirmarán "cuando toque", aunque también dejó claro que todo apunta en una dirección "en conservaciones privadas con Juan Espadas y Santos Cerdán (secretario de organización del PSOE)". "Estoy convencido que a tener una amplia mayoría en la partido, no la unanimidad que eso no existe", incidía el también alcalde de San Roque, que recordó que "tengo el 88% de legitimidad como secretario general tras el último Congreso provincial.

Lo único asegurado hasta el momento es que el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, será nuevo diputado provincial cogiendo el acta que deja García.