"La Bahía tiene que responder a la pregunta de qué queremos ser de mayores"

Cuando se habla sobre cómo activar la idea de la Ciudad de la Bahía, en una comarca tan individualista cuando hablamos de sus dirigentes, quienes animan a recuperar este concepto de unidad mencionan siempre al Consejo Social de la Universidad de Cádiz, como ente independiente repartido por toda la provincia, dejando en manos de su presidencia, hoy ocupada por Federio Linares, el papel de locomotora de este complicado proyecto.

Diario de Cádiz ha conversado con el titular de esta institución, un gaditano de referencia nacional e internacional, en la que aclara su idea de Bahía, cuyo potencial resalta, y sobre todo, el papel del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, asumiendo que dentro de las funciones de este ente no se encuentra asumir este papel de liderazgo, aunque sí ofrece su máximo apoyo.

-¿Considera necesario propiciar un ente común entre los municipios de la Bahía, para que ésta funcione como una Ciudad Bahía?

-La Bahía de Cádiz es territorio diverso, complejo y lleno de riqueza con sus singularidades locales. Son, sin embargo, enormes retos que debemos afrontar porque estamos en un mundo en transformación, seguramente en un cambio de época. No estamos únicamente ante el mundo post pandemia, sino que vivimos cambios que afectan a la geopolítica global, a las grandes transformaciones tecnológicas y de transición verde y tenemos por delante la obligación de abordar las crecientes desigualdades sociales.

El área metropolitana de Cádiz y la Bahía han sufrido, en las últimas décadas, los localismos que han frenado su desarrollo y empobrecido su futuro. La ausencia de una voz común en la Bahía que defienda sus intereses bien podría ser una de las causas de la pérdida de peso industrial y deterioro del empleo, sobre todo en los jóvenes.

Los gaditanos, que sabemos que tenemos una tierra privilegiada en cuanto a cultura, recursos naturales, historia, posición geográfica, patrimonio y población, ni podemos ni debemos conformarnos con esta situación. Es un momento extraordinario para levantar la vista al horizonte y tratar de ver qué oportunidades de cambio y de transformación tenemos por delante y cómo debemos aprovecharlos.

Un proyecto de unión cooperativa de los municipios del área metropolitana de la Bahía, respetando, evidentemente, su total autonomía y singularidades, constituiría una oportunidad histórica para la cohesión y el desarrollo del territorio y la generación de valor social a largo plazo.

-¿Cómo debería de plantearse?

-Esta unión cooperativa y puesta en común de esfuerzos debería comenzar, y esto es muy importante, contando con el consenso, el compromiso y el impulso de todas las partes implicadas. Es imprescindible la colaboración público-privada, la implicación de las administraciones públicas, la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos. Este debería ser un compromiso real que requeriría de una ingente cantidad de generosidad por parte de todos estos colectivos.

Por ello, sería conveniente formular un Plan Estratégico Ciudad Bahía. Esto significa, construir a largo plazo nuestro modelo de territorio y desarrollo económico y social. Responder entre todos a la pregunta de qué queremos ser de mayores.

En este plan los esfuerzos podrían centrarse en áreas tan estratégicas como el desarrollo económico e industrial en la Bahía, uniendo fuerzas entre Estado, empresas y ciudadanos, y aprovechando el impulso de los Fondos Next Generation EU; en la solución al eterno problema de la movilidad en la Bahía (y quizás un día, así, pudiéramos tener AVE, hoy por hoy altamente improbable); la definición de una oferta de turística integral y de mayor valor en su conjunto, que venda en los grandes mercados emisores extranjeros un modelo de turismo sostenible y de alto nivel, que sería imbatible al compararse con muchos otros que hoy se consideran preferentes. Otros muchos sectores, como el de las energías renovables, encontrarían un terreno mucho más fértil para su desarrollo en este pacto trilateral Administraciones-empresas-ciudadanos.

Muy en particular, esta unión de fuerzas tendría a la cultura en el centro de la acción. La construcción de una propuesta cultural central a nivel de la Bahía, sumando recursos e integrando y coordinando las singularidades municipales de nuestra oferta cultural, haría que su potencia fuese mucho mayor. De ello se beneficiarían, no solo los gaditanos si no el turismo y la industrial cultural en su conjunto.

-¿Quién debería de impulsar esta idea?

-Francamente, no lo sé. Pero tal vez podría ser un movimiento impulsado por la sociedad civil, ampliamente considerada, abanderando por la colaboración público-privada, que debería contar con el apoyo y el compromiso al más alto nivel de todas las Administraciones involucradas, desde la Junta de Andalucía hasta la Diputación y los municipios, incluyendo a la Administración Central del Estado.

-¿Podría ser el Consejo Social de la UCA quién lidere este proyecto?

-Estaríamos encantados de hacerlo, pero me temo que liderar un proyecto de estas características está, en principio, fuera de las competencias que tenemos como Consejo Social. El Consejo está configurado por ley para actuar como un puente entre la Universidad y la sociedad, y la iniciativa Ciudad Bahía va mucho más allá.

Aun así, puedo decir con orgullo que en el Consejo Social contamos con personalidades relevantes de la vida económica, empresarial, científica y social, además de las administraciones públicas y, por supuesto, de la más alta representación de nuestra Universidad, encabezada por el Rector, a quien tengo gran aprecio. Estoy convencido de que todos y cada uno de ellos tienen la capacidad de realizar una contribución valiosa al proyecto de Ciudad Bahía y a cualquier otra iniciativa estratégica por y para Cádiz.

No obstante, y aunque no tengamos esas competencias, estamos a disposición de los ciudadanos de Cádiz para apoyar con ilusión y compromiso cualquier proyecto que sea importante para Cádiz y para los gaditanos.