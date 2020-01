EEUU comenzará la renovación de sus destructores en Rota con el 'USS Roosevelt'

EEUU quiere comenzar la rotación de sus destructores en Rota con la llegada del USS Roosevelt, que remplazará en este 2020 al Uss Carney. La marina estadounidense planea renovar de aquí a 2022 los cuatro buques del escudo antimisiles de la base gaditana con naves "más nuevas y modernizadas" e iniciará el proceso con el Rooselvelt, según informó un portavoz de la Embajada de EEUU, "para contar con fuerzas más capaces y avanzadas en el área de responsabilidad del Comando Europeo de EEUU (EUCOM).

Según apuntaron las mismas fuentes, la idea sería mantener los cuatro navíos en Rota con capacidades de defensa contra misiles balísticos "con lo que el número de militares estadounidenses asignados seguirá siendo relativamente el mismo". "Se trata de una rotación de fuerzas", apuntaron. Durante el proceso, los destructores continuarán realizando sus misiones asignadas al teatro de operaciones en el área de la Sexta Flota de EEUU y se espera que el reemplazo este completado en la primavera de 2022. Sobre el inicio no se ha dado a conocer fecha exacta de momento.

El USS Roosevelt (DDG 80) sustituirá al USS Carney (DDG 64), que fue precisamente el último de los cuatro buques en llegar a Cádiz en 2015, completando el despliegue del escudo antimisiles. Es de la misma clase Arleigh Burke de destructores de misiles guiados Aegis. Nombrado en honor del presidente Franklin D. Roosevelt y su esposa, Eleanor, entró en servicio en el año 2000 y tiene una capacidad de 362 tripulantes.

Según aparece en la web de la US Navy, representa lo mejor de la construcción naval estadounidense y la capacidad de sistemas de combate más avanzada . "El corazón de la nave es el Sistema de Armas Aegis, un sistema de misiles y radar perfectamente integrado capaz de operaciones simultáneas de defensa contra amenazas avanzadas de aire, superficie y subsuelo".

Como parte de esa rotación, y como ya informó la Sexta Flota en junio de este año, la marina estadounidense tiene también la intención de reubicar un escuadrón de helicópteros de ataque marítimo (HSM) en apoyo a los destructores, "lo que mejorará los roles multimisión de estos barcos". De hecho, el Uss Roosevelt tiene capacidad para los SH-60.

"El apoyo de España a la continuidad de la operación de los destructores desde Rota demuestra la relación entre las marinas de EEUU y España. Además, las armadas de ambos países continuarán trabajando juntos para llevar a cabo el mantenimiento de buques, capacitación y operaciones en apoyo de la seguridad marítima dentro de la zona de responsabilidad del EUCOM.

Sobre la posibilidad de aumentar con dos buque más su presencia, no hay de momento más información. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en diciembre que no se está negociando con Estados Unidos un incremento de sus tropas, para lo que no hay "petición formal".