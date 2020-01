Diputados por Cádiz: dos ministros y una secretaria de Estado

Tres diputados por Cádiz formarán parte del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El número 1 y 3 de las listas del PSOE gaditano, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, serán los ministros de Interior y Justicia respectivamente, mientras que la única representante de la provincia por Podemos, Noelia Vera, será la nueva secretaria de Estado de Igualdad.

La posible continuidad de Grande-Marlaska al frente del Ministerio de Interior era ya conocida, pero a él se ha sumado los nombres de Campo y Vera y ahora habrá que saber si continúan como diputados o se centran exclusivamente en sus responsabilidades de gestión. Según se ha ido publicando, desde el PSOE son partidarios de ello pero no así en Unidas Podemos.

Campo ha sido el nombre que ha cerrado el nuevo gobierno. Nacido en Sevilla, pero gaditano de adopción, el magistrado cuenta con más de tres décadas en la carrera judicial y ha ocupado altos cargos de responsabilidad pública. Diputado por Cádiz desde 2015, ha sido portavoz de Justicia del grupo parlamentario del PSOE en las tres últimas legislaturas, interviniendo en numerosos debates, entre ellos el de la derogación de la prisión permanente.

El bilbaíno Grande-Marlaska compaginó la última campaña electoral como número 1 por Cádiz con su responsabilidad como ministro del Interior, coincidiendo con una época encendida en en el conflicto en Cataluña.“Yo me quedo en Cádiz, aunque no esté físicamente las 24 horas; en los términos de que Cádiz va a ser necesariamente, porque a mí eso me lo enseñaron desde la cuna y esto vale por lo de cunero, mi responsabilidad los próximos cuatro años”, decía tras conocerse los resultados de las elecciones anteriores. En noviembre, volvió a repetir como candidato por la provincia.

Por último, la gaditana Noelia Vera asumirá la Secretaría de Estado de Igualdad, una cartera que queda en manos de Podemos y de Irene Montero. Muy cercana a Pablo Iglesias, la periodista portavoz de la formación, ha sido diputada por la provincia desde 2015. Actualmente es la única representante de Unidas Podemos por Cádiz, tras perder su escaño en las últimas elecciones Juan Antonio Delgado.