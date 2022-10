La Diputación de Cádiz muestra la realidad de la trata desde el punto de vista de 'El proxeneta'

El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha sido el escenario del inicio del ciclo de proyecciones del documental 'El proxeneta. Paso corto, mala leche', dirigido por Mabel Lozano. Una iniciativa de la Diputación enmarcada en sus acciones para la eliminación de la explotación sexual, la violencia hacia las mujeres y la desigualdad entre ambos sexos.

Según ha señalado la Institución Provincial en una nota, en la presentación, la diputada responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, ha destacado la figura de la cineasta "por su lucha por los derechos humanos", al tiempo que ha confiado en que el visionado de la cinta "sirva para reflexionar sobre un tema tan importante como es el de la explotación sexual de las mujeres".

Por su parte, Mabel Lozano ha puesto el acento en la invisibilización que sufren las mujeres víctimas de la trata y obligadas a prostituirse. "Las mujeres no tienen voz. Siempre hablamos en su nombre, en tercera persona. Son voces invisibilizadas por el miedo, las amenazas y los prejuicios que tenemos. Y eso significa que a veces las cuestionamos y estigmatizamos", ha afirmado.

Lozano ha añadido que "es momento de poner el foco, por ejemplo, en los hombres: ¿quién está detrás?, ¿quiénes son los amos de la prostitución y la trata?, ¿quién de verdad se lucra con este negocio que es la compra y venta de seres humanos?", respondiendo ella misma a todas esas preguntas y señalando a "los proxenetas". No obstante, ha apuntado que también es momento de reflexionar sobre "quiénes son sus cómplices: los hombres que demandan".

Eso es lo que hace 'El proxeneta. Paso corto, mala leche'. Contar en primera persona, mediante un testimonio real, "qué hay detrás de las luces de neón, en la trastienda", según ha indicado la Diputación, que ha añadido que lo hace Miguel, apodado 'El Músico', condenado por prostitución coactiva y trata de mujeres, según ha explicado Lozano. Terminada la proyección del documental, la directora y el público presente han tenido la oportunidad de dialogar sobre el contenido de la película.

La cineasta también está participando en una serie de jornadas educativas con jóvenes del entorno rural, que se está desarrollando en institutos de Trebujena, Castellar y Prado del Rey. El objetivo es "abrir la mente a los chavales, hablarles de la trata y de la explotación sexual, de la prostitución y la pornografía, cosas que pensamos que saben pero no".

Además de la charla, estas jornadas incluyen la proyección del documental 'Chicas Nuevas 24 horas' --dirigido por Mabel Lozano--, la campaña 'Eso no es sexo' y la actuación de la comparsa 'We can do... Carnaval'. Al respecto, la cineasta ha resaltado el esfuerzo de la Diputación de Cádiz por llevar a los jóvenes de zonas rurales estos mensajes y "ayudarles a crear un pensamiento crítico".