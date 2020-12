Declarar desde el móvil o en tu casa

La pandemia del Covid-19 llegó y dejó a la Justicia tiritando. Reducido a unos mínimos esenciales en los meses más duros de confinamiento, este servicio público sufrió, más que otros, las restricciones acordadas para hacer frente a la propagación del coronavirus y quedó prácticamente paralizado, con todo lo que ello supuso. La Justicia, la hermanastra pobre de la Administración, pagó su escasa apuesta por las nuevas tecnologías y por la modernización de sus sistemas.

Pero ha sido precisamente la alarma sanitaria, esta pandemia sobrevenida para la que nadie estábamos preparados, la que ha obligado a uno de los tres poderes del Estado a reinventarse a través de las teledeclaraciones. La Junta de Andalucía pule actualmente una nueva plataforma, denominada Cisco Webex, que permitirá a las persona implicadas en un procedimiento judicial prestar declaración desde cualquier dispositivo con conexión a internet, eso sí, previa autorización del juez. El plazo que se baraja para que esta herramienta esté totalmente desplegada en el ámbito jurídico es el primer trimestre de 2021.

Tras estallar las crisis del coronavirus, se intentó evitar la presencia física de las personas en las sedes judiciales. Así, la celebración telemática de juicios empezó a ganar peso, pese al rechazo de muchos operadores jurídicos.

Pero es que había asuntos que no podían esperar. Jurisdicciones como la Penal no podían detenerse a causa del Covid-19, dada la entidad de los casos que en ella se juzgan. Hubo que buscar una solución de la noche a la mañana para dar cobertura a esos servicios esenciales en un contexto especialmente complicado. Y ahí apareció Circuit.

Circuit es una herramienta con la que la Junta de Andalucía trabaja desde hace tiempo y que posibilita la realización de videoconferencias desde diferentes emplazamientos. Habitualmente, se le daba un uso interno, como medio de comunicación dentro de la red corporativa entre las diferentes Consejerías. Ahora bien, a raíz de la pandemia del Covid, Circuit se recondujo hacia el sistema judicial para ofrecer una solución, al menos momentánea, para que la actividad judicial pudiese seguir adelante. No era el guante perfecto para la mano deseable pero era lo que había y de ahí se tuvo que tirar.

Lo cierto es que Circuit no estaba preparado para cumplir con todas las garantías que requiere un procedimiento judicial. Pronto los juzgados empezaron a reportar quejas sobre esta herramienta provisional. Fundamentalmente, los problemas que surgieron fueron dos. De una parte, la conectividad. El sistema se caía, no se escuchaba a los intervinientes, las videoconferencias fallaban, la persona que declaraba no tenía actualizado su dispositivo o no disponía de fibra óptica... un cúmulo de deficiencias que acababan por obligar a suspender la vista oral. De otra parte, Circuit no ofrecía la posibilidad de grabar los testimonios, un requisito esencial en el ámbito jurídico.

Por todo ello, la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas de la Junta de Andalucía comenzó a trabajar antes del verano en un nuevo proyecto tecnológico que solventase todas esas carencias.

La nueva herramienta ha llegado a la Administración de Justicia para quedarse

A corto plazo y de la mano del Ministerio de Justicia, la Junta va a sacar adelante la plataforma Cisco Webex y la solución informática iReunión. Ambas permitirán la utilización integrada y simultánea de videollamadas en un mismo acto a través de la implantación de un sistema de videoconferencias en las actuales salas de vista.

El Ministerio ya utiliza Cisco Webex y la Junta trabaja actualmente en adaptar esta herramienta a los soportes con los que ya cuenta. Así, el nuevo sistema está inmerso en un proceso de integración para que en el primer trimestre de 2021 funcione a pleno rendimiento.

Cualquier persona podrá entonces declarar desde su móvil o tablet, desde el salón de su casa, en el despacho de su abogado o en sede policial. En cualquier parte, siempre y cuando tenga el visto bueno del juez o del tribunal en cuestión.

Este novedoso sistema no está pensado para la declaración de los acusados. La versión que ofrece de los hechos un encausado así como sus reacciones y gestos deben ser observados in situ por el magistrado encargado de enjuiciarlo. El principio procesal de la inmediación, entendido como la vinculación personal entre el juzgador y las partes, no debe quebrantarse. Ahora bien, testigos y peritos sí tienen cabida en esta nueva forma plataforma.

Cisco Webex es un avance tecnológico que ha llegado a la Administración de Justicia para quedarse. La crisis del Covid-19 ha supuesto un tremendo empujón a este proyecto que, en un principio, no estaba contemplado en el calendario de actuaciones de la administración autonómica, que tenía fijadas sus prioridades en otras propuestas, como el Papel 0. Ahora Cisco Webex se está acomodando con el objetivo de implementarlo con vocación de continuidad. Comprobar su eficiencia será cuestión de tiempo.