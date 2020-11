Coronavirus: ¿Cuál es tu probabilidad de infectarte?

Si hay algo que sí se tiene ya claro con respecto al coronavirus es que los hábitos de cada uno pueden colocarnos en posiciones de más o menos riesgo a la hora de contagiarnos. Tanto desde la Organización Mundial de la Salud como desde los organismos estatales y autómicos han manifestado desde el comienzo de la pandemia la importancia de mantener unas costumbres sanitarias adecuadas como medio para frenar la expansión de la Covid-19. Cierto es que el respeto de estas conductas saludables no implica una inmunidad asegurada pero sí suponen un contrapeso importante en la lucha contra el virus.

En este sentido, la Universidad de Sevilla a través de la Cátedra Avenzoar junto con el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad han desarrollado una aplicación para conocer cuál es nuestra probabilidad de llegar a infectarnos. A través de 10 sencillas preguntas de tipo general tratan de ofrecer la información sanitaria adecuada para prevenir un posible contagio.

El cuestionario se responde en cuestión de minutos. No es necesario ningún registro previo y necesita que el usuario sea franco en sus respuestas y no trate de engañar, principalmente porque no se busca realizar ningún estudio mayor de los resultados, es simplemente una herramienta de información personal.

Al finalizar, nuestras respuestas nos harán estar en un ránking, de manera que cuanto más nos acerquemos al 100 mejores serán las hábitos que estamos manteniendo. También nos aportará consejos sobre aspectos que se pueden reforzar.

Mal uso de las mascarillas

El Ministerio de Consumo recuerda que, para garantizar su eficacia y por tanto la protección frente a la Covid-19, las mascarillas deben reemplazarse cada cuatro horas si usamos las higiénicas o quirúrgicas. Sin embargo, según un estudio realizado, el 80% de los españoles admite que no cambia de mascarilla cuando ha superado el tiempo de uso recomendado. Y esta mala práctica es lo que nos deja indefensos ante el coronavirus pensando que estamos protegidos.

Recuerdan los expertos sanitarios que cuanto más las usamos más bacterias crecen en su interior. Incluso una mascarilla nueva ya presenta bacterias nada más ser sacada de la caja.

El estudio, realizado por Cofares (empresa de distribución de medicamentos y productos sanitarios en España), el 82,5% de los españoles aseguran que lo tienen claro y son conscientes de las horas de recambio, demostrando así un conocimiento alto de su uso. Se detecta una mayor conciencia al respecto por parte de las mujeres (87%) frente a los hombres (78%).

En general, la adaptación al uso cotidiano de la mascarilla es buena, y son las generaciones más jóvenes las que más rápido lo han hecho. El 71% señala que utiliza la mascarilla durante su jornada laboral y preguntados por el lugar idóneo para comprarlas, ocho de cada diez afirman que en la farmacia.