Coronavirus Cádiz: Toda la provincia en nivel 2 de alerta , sin toque de queda pero con menos aforos en interiores

Toda la provincia de Cádiz se mantendrá en nivel de alerta 2 desde este viernes y durante los próximos 7 días. El comité de alertas ha decidido mantener a la Bahía de Cádiz, la Janda y el Campo Gibraltar Oeste con el riesgo que ya tenían pero sube a la Costa Noroeste, Jerez y el resto de municipios del Campo de Gibraltar al mismo riesgo. Aún así, en todos supondrán una reducción de los aforos con las últimas medidas que anunció el comité de expertos de Andalucía, que restringe el uso de los interiores de los establecimientos.

Lo que no habrá es finalmente toque de queda, ni siquiera en Conil que vuelve a salvarse por la campana. Si ya la Junta no aplicó el cierre del municipio, apuntando a que la incidencia no era el único indicador en el que se fijan y al aumento de población en verano, tampoco limitará la movilidad de noche, ya que este mismo jueves la localidad jandeña ha bajado de la tasa de mil. Ningún municipio gaditano, tampoco Tarifa que lleva dos días por debajo, tendrá que aplicar esta restricción.

Por eso, las principales modificaciones de este nuevo nivel 2 vendrán en los aforos de interiores. Así, en el BOJA del jueves realiza cambios respecto a la del 7 de mayo sobre "las normas para espacios interiores de mayor riesgo, reduciendo las agrupaciones de personas en interiores de servicios de hostelería y restauración, reduciendo el número de personas en espacios interiores, prohibiendo el uso de barras interiores y reduciendo igualmente el número de personas en celebraciones interiores". "Todo ello obedece a que el ámbito social, sobre todo en espacios interiores, sigue siendo el predominante de los brotes epidémicos", dice la Consejería de Salud en esta norma.

Así en hostelería, se mantiene el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local, pero si hasta ahora el nivel 2 suponía la ocupación de mesas en interior por seis personas, desde el viernes será de solamente 4. En el exterior es de ocho clientes, donde se podrá seguir ocupando la totalidad de sus mesas. Solo se permite el servicio y consumo en barra en exteriores con el distanciamiento establecido.

Además, en los salones de celebraciones, también habrá algunos cambios, aunque la Junta atrasa su entrada en vigor al próximo domingo. En interiores, deberán respetar un máximo del 75% de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 150 personas en espacios cerrados. Las mesas tendrán un límite de 4 personas en el interior, según la orden publicada en el BOJA. P

Para estos eventos, el servicio en barra no estará permitido en interior y en el exterior será con el distanciamiento establecido, siendo el consumo en mesa. Se permitirá el servicio de buffet, siempre que se adopten medidas para mantener la distancia de seguridad, señalética de flujos de tránsito por elbuffet y geles hidroalcóholicos, apunta el BOJA. En este nivel, si se permitirán las actuaciones musicales de pequeño formato, manteniendo una distancia con el público de al menos tres metros, pero no se permite el baile.

Lo mismo ocurrirá en el ocio nocturno, con actuaciones en pequeño formato permitidas pero sin baile, ni siquiera en el exterior. Además, como novedad, tendrán que realizar un registro de entrada para ayudar al rastreo de los casos.

Cierre de playas

La Junta insiste en la necesidad de que se proceda al cierre nocturno de las playas en los niveles 2, 3 y 4 de alerta, "para evitar situaciones de aglomeraciones especialmente en el grupo comprendido entre 16 y 29 años". Es decir, todos las playas de la provincia gaditana. También habla de recomendación del cierre de parques.

Según el BOJA, "en el intervalo horario comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas del día siguiente, los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento. Durante el citado intervalo horario, se permitirá únicamente la pesca u otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mencionadas playas, que se regirán por el horario establecido para los mismos".

En esta orden, también equiparan los horarios de los establecimientos recreativos y parques temáticos, así como atracciones de feria a los ya establecidos para otros sectores.

Por otro lado, la orden señala que, "en el caso de los eventos multitudinarios, se recomienda que el público sólo pueda acceder a los mismos si se acredita 'Certificado Covid Digital' de la UE en vigor por pauta de vacunación completa, certificado de recuperación, prueba PDIA -de diagnóstico de infección activa- negativa en últimas 72 horas, o acreditación de prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo expedido en las 48 horas anteriores".

La incidencia frena en la última jornada

Pese a que la provincia suma este jueves otros 500 casos, un numero mucho más alto de los que se sumaba en junio cada día, la incidencia se mantiene al fina esta jornada sin cambios, después de dos semanas con importantes ascensos. Aún así se sitúa en 472,8.

Mientras, las hospitalizaciones se acercan a los cien, con 99 en el día de hoy, aunque con las UCIS con poca ocupación con 7 pacientes. En los hospitales de la Bahía se ha notado la subida de ingresos en los últimos días.