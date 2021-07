Coronavirus: Cádiz capital ya se encuentra en nivel de riesgo extremo de contagios

Cádiz capital se encuentra ya en nivel de riesgo extremo de contagios (más de 250) al posicionarse en 271,1 de tasa de incidencia acumulada en 14 días, y alcanzando prácticamente la media de la provincia que está en 278.

Para ser exactos, si el 12 de mayo la capital abandonaba los números rojos de los niveles de alerta colocándose en valores de nueva normalidad y sin riesgo con 23,4, este 12 de julio ha multiplicado por once esta cifra. En la actualidad, no solo sube sin freno sino que la tendencia sigue siendo al alza, pues se han registrado 55 casos más en la última semana con respecto a la anterior, de manera que si en los últimos 7 días han sido 184 casos, en los 14 últimos han sido 313.

Con estas cifras que son generalizadas en toda la comunidad autónoma y el resto del país, Cádiz capital, que durante toda la pandemia ha mantenido buenas cifras en relación al resto de municipios más poblados de la provincia, ha visto crecer la tasa de incidencia no solo en los últimos dos meses, sino también en los últimos días, pues a primeros de julio no llegaba al centenar y el pasado 7 de julio ya estaba en 145,5. Previamente, a mediados de marzo logró bajar por primera vez de los 50 (43,3 el 18 de marzo), un hito que no conseguía desde septiembre de 2020. Si terminamos de echar la vista atrás, recordar que no fue hasta la llegada de la segunda ola cuando se cumplieron los peores pronósticos, llegando a superar la barrera de los 500 con cierre perimetral y rozando casi el límite de los 1.000 a principios de febrero.

El sector sin vacunar eleva la incidencia

Esta subida exponencial en la tasa de incidencia se focaliza en los más jóvenes, que es el sector que está sin vacunar, al presentar a niveles provinciales una tasa de incidencia de 884,4 (de 15 a 29 años); de 327 de 30 a 44 años (buena parte de este tramo de edad tiene al menos una dosis de la vacuna puesta) y de 148,4 los niños de 0 a 14 años, de los que solo los mayores de 12 están pendientes de recibir la vacuna, según han anunciado las autoridades en España.